שינוי מדיניות ברשם הירושה צפוי להקל על אלפי אזרחים מדי שנה, לאחר שבקשה לאישור תובענה ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד מדינת ישראל - משרד המשפטים.

בעקבות ההליך הודיעה המדינה כי תאפשר גם לאחים של מנוח ולצאצאיהם להגיש בקשות לצו ירושה באופן מקוון ולשלם אגרה מופחתת.

בבקשה נטען כי המערכת המקוונת של רשם הירושה חסמה בפועל אפשרות הגשה כאשר היורשים היו אחים של המנוח או ילדיהם. זאת למרות שלשון התקנות מתירה הגשה מקוונת ל"הורי המנוח וצאצאיהם" - ניסוח הכולל גם אחים, שהם צאצאי ההורים.

לטענת המבקש, שיוצג בידי עורכי הדין דורון רדעי, ניצן גדות וגפן מברך, בשל החסימה נאלצו יורשים אלה להגיש בקשה ידנית ולשלם אגרה מלאה בסך 582 שקל, במקום אגרה מופחתת בסך 495 שקל בהגשה מקוונת. עוד נטען כי לא מדובר בתקלה נקודתית אלא ב"מדיניות מערכתית ששללה מקבוצת יורשים שלמה את האפשרות ליהנות מהליך דיגיטלי ומהנחה באגרה".

במסגרת ההליך הגישה המדינה הודעת חדילה - מנגנון בדיני תובענות ייצוגיות המאפשר לרשות לחדול מההתנהלות הנטענת ובכך להביא לסיום ההליך, בכפוף להכרעת בית המשפט. בהודעה נמסר כי החסימה תוסר וכי מעתה ניתן יהיה להגיש בקשות מקוונות גם כאשר היורשים הם אחים של המנוח או צאצאיהם.

על פי הנתונים שנמסרו במסגרת ההליך, מדי שנה מוגשות אלפי בקשות לצווי ירושה על ידי אחים של מנוחים או ילדיהם. לפי הנטען, מעבר לחיסכון הכספי לציבור, האפשרות להגשה מקוונת צפויה להפחית עומס אדמיניסטרטיבי, לקצר זמני טיפול ולהנגיש את השירות לציבור.