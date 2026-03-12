דמיינו חדר ניתוח דקות לפני תחילת הפרוצדורה. המרדים מזליף תרופה מאלחשת לווריד של המטופל, המכשור מכויל, האורות דלוקים, והצוות עומד בדממה דרוכה.

המנתח הראשי שואל את הצוות שמסביבו, כמו מנצח על תזמורת, 'האם כולם מוכנים?' זהו רגע שבו אלפי פרטים קטנים, החל מרמת הסטריליות של המחט ועד לתיאום המדויק בין המרדים לכירורג , מתלכדים לכדי מטרה אחת: טיפול בחולה. בפרשות ויקהל פקודי, אנו מוצאים הקבלה לרגע הזה. לאחר הדרמה הגדולה של חטא העגל, עם ישראל עובר משיח תיאורטי למעשה דקדקני. זהו המעבר מהחזון אל הביצוע, והוא טומן בחובו את סוד החוסן הלאומי.

הקריאה בפרשת פקודי נראית לעיתים כעיון בדו"ח מלאי יבש. יש בה פירוט של הכסף, הזהב, הנחושת ומידות הבדים. אך בעולם הרפואה, בדיוק כמו במשכן, המושג 'בערך' אינו קיים. טעות של מיליגרם במינון תרופה או סטייה של מילימטר בחתך כירורגי הן לעיתים ההבדל בין החלמה לאסון. החזרה האינסופית בפרשה על הביטוי 'כאשר ציווה ה' את משה' מלמדת אותנו על חשיבות הפרוטוקול. ברפואה המודרנית, הוכנסו בשנים האחרונות רשימות תיוג Safety Checklists בהשראת עולם התעופה, אשר הצילו מיליוני בני אדם. המשכן מלמד אותנו שקדושה ודיוק משלימים. היכולת להקפיד על הפרטים הטכניים ביותר היא שמייצרת את הכלי הראוי להשראת השכינה, ובמקרה הרפואי, את התנאים ההכרחיים לריפוי.

מעבר לדיוק הטכני, הפרשה נפתחת במילה 'ויקהל'. בשנה האחרונה, החברה הישראלית חוותה טראומה קולקטיבית עמוקה. הרפואה של ימינו, בדגש על תחום הפסיכו-טראומה והשיקום, מגלה שהמרכיב הקריטי ביותר בהחלמה אינו רק הטיפול הטכני, אלא הקהילה והשייכות. ראינו זאת במחלקות השיקום בבתי החולים, בהן פצועי צה"ל שמשתקמים יחד מחלימים בקצב מהיר יותר בזכות התמיכה ההדדית. ה'ביחד' הזה הוא התרופה לאפקט המפרק של הטראומה, כשהפרט מרגיש חלק מ'משכן' גדול יותר, המערכת החיסונית והנפשית שלו מתחזקת פלאים.

אשר מגיע פצוע אנוש אל בית החולים עם פגיעות רב-מערכתיות, צוות רב-תחומי של אחיות, טכנאים, רופאים מומחים ומתנדבים תתייצב כיחידה אחת. כל אחד יביא את ה'תרומה' הייחודית שלו , זה את האבחנה הקלינית, זה את מיומנות הידיים, זה את המכשור המתקדם וזה את התמיכה הנפשית למשפחה. כאשר החולה מתייצב, התחושה היא של בניית מקדש של חיים בתוך התופת.

סיום ספר שמות בפרשת פקודי חותם את תהליך היציאה מעבדות לחירות. החירות האמתית, כך מתברר, אינה חופש מכללים, אלא היכולת ליצור סדר ומשמעות בתוך הכאוס. בעידן של רפואה מותאמת אישית Personalized Medicine אנו למדים שכל אדם הוא עולם ומלואו, מעין 'משכן' קטן. עלינו לדאוג לדייק עבורו את התזונה המותאמת, את התרופות ובעיקר את החוסן ,כדי שיהיו בבחינת 'פקודי', מנוהלים ומדודים בשימת לב. כשנלמד לחבר בין המצוינות המקצועית לבין הלב החם והקהילתי, נזכה לא רק למערכת בריאות חזקה, אלא לחברה בריאה בנפשה ובגופה.

הפרשה מסתיימת בתיאור הענן המכסה את האוהל וכבוד ה' הממלא את המשכן. ברפואה, קיים תמיד הרגע שבו הרופא עושה את כל שביכולתו, והשאר כבר אינו בידיו . זהו רגע התפילה והתקווה. שנזכה שכל עמלנו בבניית המשכנים הפרטיים והלאומיים שלנו יביא עמו את השכינה, ושיפרוש עלינו , בעיקר בימים גדולים אלו, כאשר טייסינו וחיילנו לוחמים בעוז, ענן של הגנה ורפואה שלמה, כפי שסיים משה בברכתו לבוני המשכן: 'ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו'.