ביצועי התעשייה האווירית (תע"א) בשיא כל הזמנים - כך עולה מדוחות שפרסמה היום (רביעי) לשנת 2025, עם צבר הזמנות שחוצה לראשונה את ה-28 מיליארד דולר.

הרווח הנקי זינק ב-45% לכ-712 מיליון דולר; היקף המכירות השנתי עלה ב-21% והסתכם ב-7.4 מיליארד דולר לעומת 6.1 מיליארד דולר בתקופה המקבילה.

על רקע המתיחות הביטחונית העולמית ולא רק בישראל, נתח המכירות של החטיבות הצבאיות בתע"א עלה בשנת 2025 ב-23% ל-6.4 מיליארד דולר לעומת סך 5.2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

בועז לוי מנכ"ל תע"א מסר: "אנחנו מאוד מרוצים מביצועי החברה. העובדות מדברות בעד עצמן. צבר ההזמנות גדל. כשאני מסתכל על המכלול הכולל אנחנו עושים עסקים טובים בעולם. זאת שנה יוצאת דופן בתולדותינו - שנה של צמיחה משמעותית, של ביקושים גוברים מלקוחות ברחבי העולם, שמהווים כבר 70% מסך ההזמנות שלנו. מי שרואה את הדוחות מבין שאנחנו חברה ממשלתית שרווחיה חוזרים לקופת המדינה. יחד עם זאת הנפקת תע"א הופכת יותר ויותר קריטית, חייבים להנפיק: חברה שצומחת בקצבים שלנו ומתחרה בשוק העולמי צריכה כלים כמו כל חברה עסקית ולהסיר את הכבלים שמעליה".

באשר לביצועים במלחמה הנוכחית אמר: "אנחנו לא מורשים לפרסם סטטיסטיקה של ירוטים אבל מרוצים מהביצועים שלנו. אנחנו עובדים כרגע על פיתוח חץ 4 ו-5. חץ 3 כבר ביצועי. חץ 4 יספק שכבת הגנה חדשה שתחליף את חץ 2. במערכה הזאת אנחנו עומדים מול איומים בליסטיים שונים, המערכת פועלת בצורה המצופה. גם הרבעון הרביעי היה חזק מאוד. מגיע פרגון לעובדי תע"א ששלוש שנים עובדים בעצימות מלאה ובשבועיים האחרונים מסביב לשעון".