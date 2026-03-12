לכוכבת היהודייה-אמריקאית ברברה סטרייסנד יוענק בפסטיבל קאן ה-79, שייערך בחודש מאי הקרוב, פרס דקל הזהב למפעל חיים.

סטרייסנד כיכבה בסרטים "מצחיקונת", "הלו, דולי!", "כך היינו", "כוכב נולד" ואחרים וביימה בין היתר את "ינטל" ו"נסיך הגאות והשפל".

"סטרייסנד היא יוצרת חופשייה ועצמאית, ראוותנית ולא שגרתית בחייה בדיוק כפי שהיא ביצירתה", נימקה איריס קנובלוך, נשיאת פסטיבל קאן, את ההחלטה להעניק לסטרייסנד את הפרס. "השנה, היינו להוטים לחלוק כבוד לאמנית שהותירה את חותמה באמצעות כוח אמנותה וחתירתה הבלתי מתפשרת לחופש".

סטרייסנד בת ה-83 התייחסה במרומז למצב כעת בעולם. "בתקופות מאתגרות אלה, לקולנוע יש את היכולת לפתוח את ליבנו ותודעתנו לסיפורים המשקפים את האנושיות המשותפת שלנו. הקולנוע חוצה גבולות ופוליטיקה, ומאשר את כוחו של הדמיון לעצב עולם חומל יותר".