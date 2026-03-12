בבית העלמין ירקון הובא אתמול (רביעי) למנוחות אמיד מורטוזוב (40), תושב פתח תקווה, שנרצח מפגיעת טיל מתפצל באתר בנייה ביהוד ביום שני האחרון.

מאות בני משפחה, חברים ואישי ציבור הגיעו לחלוק לו כבוד אחרון ולנחם את אלמנתו ושלושת ילדיו, בת 15, ובנים בני 12 ו-4.

בנו בן ה-12, ג'ורבן, ספד לאביו וסיפר בדמעות כיצד חיכו יחד לחגיגת הבר-מצווה שלו, "אבא, אני יודע שעכשיו אתה מסתכל מהשמיים. רציתי להגיד שאני מאוד מתגעגע אליך. נתת לי הכול, את התקוות והאמונות. תמיד דאגת לי, תמיד היית איתי. אני מבטיח לא לאכזב אותך. מעכשיו אני אעשה מה שצריך, אני אשמור על אמא, על אחותי ואחי".

שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל, ספדה לו בשם ממשלת ישראל: "אנו כואבים את האובדן שלכם. אנחנו שומעים את זעקתו, הכאב יוצא ממעמקי הלב. באנו לנחם ולומר שהמוות של אמיד לא היה לשווא. אנחנו נעשה כל מה שצריך ונדאג לשקט וביטחון לדורי דורות, שמשפחות לא יצטרכו לדעת אובדן כזה כואב. שצעירים לא יצטרכו למות בגלל מפלצות שרוצות להשמיד את מדינת ישראל".

השרה הוסיפה לסיום: "אנחנו חזקים ונפעל כולנו על מנת למגר את זה פעם אחת ולתמיד. יהיה זכרו של אמיד ברוך".

הפועל הנוסף שנהרג מפגיעת הטיל הוא רוסטם גולומוב (61), גם הוא תושב פתח תקווה. מותו נקבע כבר שלשום לאחר שנפגע באותה פגיעה באתר הבנייה ביהוד.