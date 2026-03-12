הצתה בגן סאקר כבאות והצלה לישראל

שריפה פרצה הבוקר (חמישי) במתחם משחקי הילדים בגן סאקר בירושלים וגרמה לנזק כבד למתקנים.

סמוך לשעה 06:50 התקבל דיווח במשטרה על דליקה במתחם משחקי הילדים בגן סאקר. כוחות כיבוי והצלה שהוזעקו למקום השתלטו על האש.

למרבה המזל לא היו נפגעים בנפש, אך למתקני המשחקים בגן נגרם נזק כבד מאוד.

במשטרה ציינו כי עם קבלת הדיווח פעלו תצפיתני מרכז השליטה של מחוז ירושלים וזיהו אדם שעל פי החשד הצית את המתקנים. פרטי לבושו הועברו לשוטרי תחנת לב הבירה וללוחמי יס"מ ירושלים שהוזנקו לסריקות באזור.

בתוך זמן קצר אותר החשוד ונעצר. בחיפוש על גופו נמצאה מצית וידיו נראו מפויחות. החשוד הועבר לחקירה בתחנת לב הבירה.

חוקר דליקות מטעם כבאות והצלה לישראל פועל במקום לבירור נסיבות האירוע. נציגי עיריית ירושלים הגיעו לזירה כדי לאמוד את היקף הנזק למתקנים.

מפקד האירוע, להב ג'ורדן אסולין, אמר, "לוחמי האש פעלו במהירות להשתלט על השריפה ולתחום את האזור שנפגע, על מנת למנוע פגיעה במתקנים נוספים המשמשים את הציבור".

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מחוז ירושלים ימשיכו להפעיל את כלל היכולות והאמצעים נגד עבריינים הפוגעים בביטחון הציבור וברכושו במטרה למצות עמם את הדין".