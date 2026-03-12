כבר כמעט שבועיים שבראש מעייננו המלחמה בחזית ובעורף. לבשנו מדים וארזנו תיקים, כדי להתייצב במהירות ולעשות כל מה שנדרש על מנת להגן על הבית ולהבטיח ביטחון למדינת ישראל ואזרחיה.

על אף המתח והעייפות הצלחנו להבחין בנעשה מאחורי הקלעים. עקבנו אחרי הפגישות בחדרי חדרים, על הדילים הנרקמים ועל ההבנה הכואבת שלא כולם באמת במלחמה, גם לא ברמת הקשב וסדרי העדיפויות.

נתניהו והנציגים החרדים הגיעו להסכמה, על פיה יועברו מיליונים למגזר תמורת הצבעה על חוק התקציב. נתניהו נאלץ לוותר על חוק הפטור מגיוס, כי אפילו למשמעת קואליציונית יש גבול וקווים אדומים בעת מלחמה והוא הבין שלא יהיה לו רוב לתמיכה בחוק ה"היסטורי".

הצהרת סמוטריץ' ונתניהו השבוע על הסרת החוק משולחן הדיונים, היא כנראה זמנית, ויש להניח שהחוק יחזור לדיון ביום שאחרי המלחמה, אך עבורנו - הציבור המשרת, היא הזדמנות לציין נקודת הצלחה ביעדי המסע הארוך והמפרך, בדרכנו לגיוס אמתי של הצעירים החרדים.

השלב הראשון של בלימת החוק הרע, שכל מטרתו היתה לחזק את מעמדם של תלמידי הישיבות (נדייק: הרשומים בישיבות), בוצע, בזכות שילוב הזרועות של ארגוני המשרתים ושל חברי הקואליציה האמיצים שלא מוותרים על ביטחון המדינה. אין בישראל חוק השתמטות, יש רק חוק שירות ביטחון המחייב גיוס של כולם!

אם שלב מניעת חוק ההשתמטות של ביסמוט עבר בהצלחה, זו העת לעבור לשלב השני והמשמעותי - לגייס את הצעירים! את פעולת הגיוס יש לקדם כמו כל שינוי התנהגותי, באמצעות מקלות וגזרים. מענקים, הנחות והטבות הם מקלות שכבר הוכיחו את יעילותם, ומה לגבי סנקציות?

הסנקציה היחידה העומדת היום לרשות החוק היא עיכוב יציאה מהארץ למי שמשתמט. אך יש מי שבוחר לא להפעיל אותה, לפחות לא באופן אפקטיבי. במצב שנעצר בחור משתמט, הוא חוזר מהר מאד לשגרת יומו ובמקרה הטוב גם יוצא לחופשת הסקי או חופשת הפסח המיוחלת.

על הממשלה וחבריה הציוניים, שהבטיחו לנו שינוי היסטורי וגיוס המוני של החרדים, להציג תכנית סדורה ויעילה. להתנות את הטבות המדינה בגיוס, ולהפעיל סנקציות על מי שמסרב ולא נענה לצווי הגיוס שבידיו. ולמען אותה הבטחה היסטורית, הגיע הזמן שתשמיע לצה"ל את פקודת "קדימה הסתער" ולהעלות את גיוס החרדים לראש סדרי העדיפויות.

רק כך, עם עוד עשרות אלפי צעירים לוחמים ותומכי לחימה, נוכל להתקדם לעבר מטרת הניצחון והביטחון, היום ובעתיד.

הכותבת היא ממובילות פורום שותפות לשירות