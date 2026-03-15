בעקבות המלחמה והתהליכים החברתיים הנלווים לה, מתפתחת בקרב ציבור החיילים והמילואימניקים מגמה חדשה: זוגות רבים מבקשים שהרב שיערוך להם את החופה יהיה דווקא חבר מהיחידה, שלחם איתם כתף אל כתף וחווה איתם את הדרך ושהם סומכים עליו.

אחרת, הם לא מוכנים להתחתן ברבנות וכדת משה וישראל.

בפגישות שנערכו לאחרונה בין נציגי "למען ילמדו" לבין חבר ועדת הנישואין של הרבנות הראשית, הרב ברוד, רשם הנישואין הבכיר הרב פנחס אלטהויז, והרב סאמין - מנהל מחלקת הנישואין - עלתה המסקנה הברורה: יש להנגיש את הלימוד וההסמכה לעריכת חופות לאותם חברים־רבנים.

כך נולדה השליחות החדשה - חיילים ומילואימניקים שזוכים לסבסוד ייחודי, כדי ללמוד הלכות חופה וקידושין ולהיות אלה שמובילים את חבריהם לחופה כדת משה וישראל.

לא רק נלחמים יחד - גם בונים יחד את הבית היהודי.



הרב יוסי פרבר, רב חטיבה 9, מתאר את הביקוש הגובר, "בתקופה האחרונה הרבה פונים אלי לערוך להם חופות. דווקא עכשיו בגלל החורבן שאירע מאז שמח"ת יש הזדמנות לשכנע צעירים להתחתן כדת משה וישראל. כולם מרגישים את הצורך לבנות לזכרם של החברים שנפלו בקרבות הי"ד".

לדבריו, "ישנם גם כאלה שמטעמים כאלה ואחרים לא מוכנים להתחתן כדת משה וישראל ר"ל ומעדיפים חתונה אזרחית, אך כאשר הם רואים שהרב שעורך את החופה הוא על מדים, זה מה שגורם להם לשנות כיוון ולרצות להתחתן כדת משה וישראל בפרט אם הם מכירים את הרב מהשירות הצבאי שהיה איתם יחד".

עוד סיפר פרבר על מקרה מהימים האחרונים, "ממש בשבוע הבא הוזמנתי לערוך חופה קראו לי לערוך את החופה בגלל שאני על מדים. ראו תמונות שלי עורך חופות על מדים, וזה מה שגרם להם לבחור בי דווקא לערוך את החופה. זה כל כך חשוב לאנשים בתקופה המאתגרת בה אנו נמצאים היום".

לראשונה, מתגבשת תכנית לימוד ייעודית שמאפשרת לבעלי רקע תורני, שמשרתים במילואים או בקבע, ללמוד באופן מותאם, מעשי ובליווי צמוד - ולקבל הכרה רשמית של רב מחתן ברבנות הראשית.

