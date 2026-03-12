תקופת האביב מביאה איתה תחושת התחדשות. הבית מתמלא בריח של ניקיון, הארונות מתרוקנים מחמץ, והלב מבקש התחלה חדשה.

אך לצד הניקיון הפיזי, יש מקום גם לניקיון פנימי - כזה שמכין את האדם באמת לקראת זוגיות וחתונה.

צעירים רבים הנמצאים בתהליך של חיפוש זוגיות נושאים איתם שני סוגי "אבק" פנימיים שמקשים על הבחירה: פומו ופרפקציוניזם.

פומו (הפחד להחמיץ - FOMO) הוא התחושה שאולי ממש מעבר לפינה מחכה אפשרות טובה יותר. גם כאשר פוגשים אדם טוב ומתאים, עולה מחשבה קטנה: "אולי יש מישהו שמתאים לי יותר?". התחושה הזו גורמת לאדם להמשיך לחפש, לדחות החלטות, ולעיתים להישאר זמן רב במסלול מתסכל של בדיקה והשוואה.

פרפקציוניזם פועל בצורה מעט שונה. כאן, האדם אינו חושש בהכרח להחמיץ אפשרות אחרת, אלא מתקשה לקבל את מה שיש. גם כאשר הקשר נבנה בצורה טובה ובריאה, תשומת הלב מתמקדת דווקא במה שאינו מושלם: תכונה קטנה, הרגל מסוים או פער קטן בציפיות. במקום לראות את התמונה הכוללת, העין מתמקדת בפרטים הקטנים והחסרים.

אפשר לומר זאת בקיצור: הפומו מחפש את האפשרות הטובה יותר, ואילו הפרפקציוניזם מחפש את האפשרות המושלמת.

אך זוגיות אינה נוצרת מתוך מציאת שלמות מוכנה מראש. היא נוצרת מתוך בחירה, מחויבות ובנייה משותפת לאורך זמן.

דווקא חג הפסח מזכיר לנו את הרעיון הזה. הניקיון איננו רק הסרת פירורים מן הבית, אלא גם הזדמנות פז להסיר הרגלי חשיבה שמכבידים על הלב. כאשר אדם מצליח לשחרר מעט מהחשש להחמיץ ומן הצורך האובססיבי בשלמות, הוא מפנה מקום למבט רחב יותר - מבט שמסוגל לראות את הטוב, להעריך את הקיים, ולבחור בו בלב שלם.

האביב מזמין אותנו להתחדש. לפעמים ההתחדשות הגדולה ביותר לא מתרחשת בבית, אלא בתודעה. כי כשיש ניקיון פנימי, הבחירה נעשית פשוטה הרבה יותר, והדרך לחופה נפתחת ברוגע ובשמחה.

שלומי פולמן הוא יועץ זוגי ומאמן לחתונה ובנבחרת המאמנים של פרויקט 252.

