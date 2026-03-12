מי מאיתנו לא מכיר את התחושה הזו? הערב יורד, הילדים ישנים, הבית סוף סוף שקט, ואנחנו יושבים זה לצד זה על הספה, אבל רחוקים שנות אור.

השיחות מסתכמות ב"מי אוסף מחר?" או "שילמת את החשבון?", ואנחנו מתפקדים כצוות לוגיסטי למופת, אך כבני זוג? שם, משהו חסר.

חליפת ההישרדות שחונקת את הקרבה

לאורך השנים, כדי לשרוד את העומס, אנחנו עוטים על עצמנו "חליפות הישרדות". אלו המגננות, האוטומטים והתפקידים שלקחנו על עצמנו. הבעיה היא שהחליפה הזו, שמגנה עלינו מהשחיקה, גם מונעת מאיתנו להיפגש באמת. אנחנו רואים את ה"תפקוד" של השני, אבל לא את הנשמה שלו.

שיטת "דמיונובע זוגי" נולדה מתוך ההבנה שקשר אמיתי לא קורה בתוך רשימת המטלות. הוא קורה במפגש של "מהות במהות". זהו מרחב המאפשר לנו להשיל את השריון, להקשיב לקול הפנימי שלנו ושל הצד השני, ולחזור לראות אחד את השנייה, לא כשותפים לדירה, אלא כאהובים.

להפוך את הבית למקדש של נוכחות

השינוי מתחיל ברגע שבו אנחנו מפסיקים לפחד מהשקט ומהקרבה. כשאנחנו לומדים להשתמש בכוחו של הדמיון והנביעה הפנימית, הבית משנה את פניו. הוא מפסיק להיות רק זירה של לוגיסטיקה והופך למרחב של אהבה ונראות.

פתאום, פעולות פשוטות מקבלות משמעות חדשה. הנוכחות הופכת למורגשת, והמרחק שנפער מתמלא בקרבה אמיתית ומנחמת. זה לא דורש מאמץ פיזי, אלא פתיחות של הלב ונכונות להיפגש "באמת", מעבר למילים הרגילות.

אם גם אתם מרגישים שהגיע הזמן להחזיר את הניצוץ לבית ולפגוש את בן או בת הזוג מעבר למטלות, "דמיונובע זוגי" הוא השער שלכם למסע הזה.

רוצים לשמוע עוד על המפגשים? צרו קשר - לפרטים נוספים - zug.novea@gmail.com

