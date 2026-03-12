בזמן שתושבי הצפון מתאוששים מלילה לבן של אזעקות ויירוטים, בצה"ל מסכמים הבוקר (חמישי) את בלימת המתקפה הנרחבת של חיזבאללה.

לצד הישגים מבצעיים משמעותיים, בפיקוד הצפון משמיעים קול חריג של ביקורת עצמית בנוגע להסברת האירוע לציבור בזמן אמת.

בצה"ל מודים הבוקר כי לאחר שזוהתה היערכות חריגה של חיזבאללה אתמול, היה מקום לעדכן את האזרחים מראש כדי למנוע פאניקה ושמועות. בכיר בצה"ל הדגיש כי אמון הציבור הוא קריטי והבטיח להפיק לקחים.

במהלך הלילה שוגרו לעבר ישראל כ-200 רקטות וכטב"מים. מערך ההגנה האווירית פעל לסיכול האיומים והצליח ליירט את רובם המוחלט.

לפי צה"ל, שתי רקטות נפלו בשטח ישראל וגרמו לנזק ולפצועים קל.

בצה"ל ציינו כי חיזבאללה תכנן לשגר גלים נוספים של רקטות וכטב"מים. במהלך הערב הצליח צה"ל לשבש כשני שלישים מכמות השיגורים שתוכננה, באמצעות סיכול פעילים ותקיפות של משגרים ומרחבי שיגור.

עוד נמסר כי במהלך הלילה תקף צה"ל למעלה ממחצית מהמשגרים שהשתתפו במטחים, וסיכל פעילים רבים.

במקביל, לצד תקיפות האש וקרב ההגנה המתמשך, הקים צה"ל כ-20 "אגרופי הגנה" לאורך הגבול. בצה"ל הדגישו כי התפיסה המבצעית היא ש"צבא פוגש טרור ואזרח פוגש צבא".