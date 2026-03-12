שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' פרסם עשר נקודות על השלב הנוכחי במלחמה והתייחס למצב הלחימה בזירות השונות.

לדבריו, "חיזבאללה ספג מכה קשה ב'חיצי הצפון' אבל לא הוכרע". עם זאת הוסיף כי יכולות הירי והנזק של הארגון כיום נמוכות משמעותית לעומת מצבו ערב המלחמה.

סמוטריץ' אמר כי ישראל הצליחה להחזיר את חיזבאללה שנים רבות לאחור. לדבריו, "יכולות הירי והנזק שלו היום הן פחותות משמעותית ממצבו ערב המלחמה ולמעשה, החזרנו אותו 20 שנה לאחור, מצבא טרור לארגון גרילה".

עוד התייחס להסכם הפסקת האש שנחתם במהלך המלחמה ואמר כי הוא נבע מאילוצים מדיניים ומבצעיים, "ידענו את זה כשחתמנו על הפסקת האש שהיתה נכונה לשעתה, הן בשל איומי ממשל ביידן בהחלטת מועצת ביטחון נגדנו ואמברגו נשק והן בשל אילוצים מבצעיים ומשאביים - ניווט שנדרש תמיד באיזון בין זירות הלחימה השונות".

לדבריו, ישראל ידעה כי הלחימה מול חיזבאללה תתחדש בעיתוי המתאים, "ידענו שנחזור להילחם בו כדי להכריע אותו, ונערכנו לכך, אבל בעיתוי שנוח לנו מול זירות הלחימה השונות בדגש על עזה".

סמוטריץ' הוסיף כי הניסיון הוכיח שהסדרים מדיניים אינם מפרקים ארגוני טרור. "הוכח שהסדרים מדיניים לא מפרקים ארגוני טרור ושאי אפשר לבנות על אף כח זר שיעשה עבורנו את העבודה. אין 'מיקור חוץ' למיגור טרור".

עוד אמר כי גם אכיפה צבאית בלבד אינה מספיקה לאורך זמן. לדבריו, חופש הפעולה שניתן לצה"ל בלבנון הוא התקדמות משמעותית לעומת מדיניות ההכלה בעבר, אך אינו מסיר לחלוטין את האיום, "כך שאי אפשר להסתפק בו".

הוא הדגיש כי מה שנכון מול חיזבאללה בצפון נכון גם כלפי חמאס בדרום. "אף אחד לא יפרק אותו עבורנו וחופש פעולה לסיכול מרחוק לא נותן מענה לאורך זמן. נהיה חייבים להשמיד אותו בעצמנו בזמן קרוב. כפי שזה נכון בלבנון ובעזה- זה נכון ביהודה ושומרון, לצד תנופת ההתיישבות אין מנוס מטיפול שורש עמוק מאוד במחוללי הטרור".

שר האוצר ציין כי לצה"ל קיימות תוכניות להכרעת חיזבאללה וכי ישראל לא תוכל לסיים את המערכה הנוכחית ללא מימושן. לדבריו, השאלה המרכזית היא עיתוי הפעולה והאיזון בין הזירות השונות, "אנחנו על זה וננהל את זה לפי האינטרסים שלנו והתכניות של צה"ל".

בנוסף התייחס גם לאיראן ואמר כי נפילת המשטר בטהרן תקל משמעותית על מיגור חיזבאללה וחמאס. לדבריו, ללא התמיכה האיראנית יהפכו הארגונים לחלשים יותר ויהיה קל יותר לפעול נגדם.

"לכן לעת עתה, גם לשם ביטחון תושבי הצפון והדרום, חשוב לשמור על מיקוד בזירה האיראנית. צה"ל יודע כמובן לתת מענה מקביל בהתקפה ובהגנה בצפון והוא ימשיך בכך. אנו נדרשים לאורך רוח ונחישות", אמר.

עוד הוסיף כי ניצחון במערכה עשוי להוביל לשינוי אזורי רחב ולהסכמי שלום חדשים. עם זאת הדגיש כי גם בעתיד תידרש ישראל להמשיך ולהתחזק מבחינה צבאית, כלכלית ומדינית.

"כנראה עד ביאת המשיח והגאולה השלמה, לא נגיע אל המנוחה והנחלה ויהיו סביבנו אויבים שיבקשו להשמיד אותנו. נצטרך להמשיך בתהליכי בניין כח והתעצמות - ערכית, צבאית, כלכלית ומדינית - כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו בעזרת השם", ציין השר.

סמוטריץ' מתח ביקורת על גורמים פוליטיים וצבאיים שלדבריו קראו במהלך המלחמה להפסקת הלחימה, "פוליטיקאים וגנרלים בתפקיד ובדימוס שניהלו כאן לאורך כל המלחמה קמפיין מופקר להפסקתה ולכניעה לאויבים בכל הגזרות, ומי שמשתחווים לאורך שנים לאליל ה'הסדרים המדיניים', ה'רגל המדינית המסיימת' ו'אסטרטגיית היציאה' - שישבו בבקשה בשקט ויחסכו מאיתנו את הצביעות בביקורת והפליאה שלהם על הירי של חיזבאללה".

הוא המשיך ותקף: "אנחנו מתקנים בשנתיים וחצי האחרונות עשרות שנים של קונספציות ותפיסות ביטחוניות ומדיניות תבוסתניות. זה לוקח זמן ודורש השקעה ומאמץ, אבל ברוך השם ובעזרתו, ובזכות גבורת הלוחמים והמפקדים ואיתנות רוח העם, זה מתקדם לא רע. אנחנו משנים את המזרח התיכון ובעזרת השם ננצח".

בסיום דבריו ביקש להצדיע לחיילי צה"ל ולמשפחותיהם, "עם ישראל מעריץ אתכם על מסירותכם אליה אנו נחשפים שוב ושוב. התגייסותכם במהלך כל המלחמה נותנת לנו כוחות ומחזקת את העם".