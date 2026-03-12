צה"ל הודיע כי חיל האוויר תקף בימים האחרונים אתר נוסף בתוכנית הגרעין האיראנית בטהרן. התקיפה בוצעה בהכוונה מודיעינית מדויקת של אגף המודיעין.

על פי הודעת צה"ל, היעד שהותקף הוא אתר "טלקאן", ששימש את המשטר האיראני לקידום יכולות קריטיות בפיתוח נשק גרעיני.

בצה"ל ציינו כי האתר שימש בשנים האחרונות לפיתוח חומרי נפץ מתקדמים ולביצוע ניסויים רגישים במסגרת פרויקט "אמאד", התוכנית החשאית לפיתוח נשק גרעיני באיראן בשנות ה-2000.

עוד נמסר כי במהלך מבצע "עם כלביא" פעל צה"ל באופן שיטתי נגד מוקדי ידע ותשתיות הקשורים לתוכנית הגרעין האיראנית, במטרה להסיר איום קיומי מתהווה על מדינת ישראל.

במערכת הביטחון זיהו כי לאחר שהאתר הותקף ב"עם כלביא", החל המשטר האיראני במאמצים מחודשים לשקם את התשתיות ולחדש את הניסויים.

צה"ל הדגיש כי התקיפה היא נדבך נוסף במאמץ לשלול מהמשטר האיראני את מרכיבי הליבה הנדרשים להשגת נשק גרעיני, כחלק מרצף פעולות שנועד לפגוע באופן עמוק ומתמשך ביסודות התוכנית.

לסיום נמסר כי "התקיפה היא חלק מרצף הפעולות שבוצעו במהלך מבצע 'עם כלביא', שמטרתן פגיעה עמוקה ומתמשכת ביסודות תוכנית הגרעין של משטר הטרור האיראני".