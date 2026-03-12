צה"ל הודיע כי חיסל בלבנון שני בכירים הקשורים לארגון הטרור חיזבאללה ולמשמרות המהפכה האיראניים. החיסולים בוצעו במסגרת התקיפות להעמקת הפגיעה בתשתיות הארגון.

על פי הודעת צה"ל, ביום שבת האחרון תקף צה"ל במרחב חרוף שבלבנון וחיסל את אבו עלי ריאן, מפקד מרחב דרום לבנון ביחידת "כוח רדואן" של חיזבאללה.

בצה"ל אמרו כי ריאן ניהל את הלחימה של כוח רדואן בדרום לבנון והיה הדמות המרכזית האמונה על תכלול המבצעים, גיוס הפעילים וניהול שרשרת אספקת אמצעי הלחימה של היחידה.

עוד נמסר כי במסגרת התקיפות נגד יחידת כוח רדואן נרשמה פגיעה משמעותית בפעילות היחידה, שנחשבת לכוח הפשיטה המרכזי של חיזבאללה ומשמשת גם ככלי התקפי ותעמולתי מרכזי של הארגון.

בצה"ל ציינו כי עד כה חוסלו יותר מ-100 מחבלים והושמדו למעלה מ-60 מפקדות של היחידה.

בנוסף הודיע צה"ל כי מוקדם יותר השבוע חוסל בביירות אבו ד'ר מחמדי, מפקד מטעם משמרות המהפכה שפעל ביחידת הטילים של חיזבאללה.

לפי צה"ל, מחמדי היה גורם מרכזי בתיאום הצבאי בין חיזבאללה למשטר האיראני ושימש כגורם מקשר בין הארגון לבכירים איראניים.

עוד נמסר כי מחמדי היה מעורב בבניין הכוח הצבאי של חיזבאללה בתחום הטילים ופעל לשיקום מערך הטילאות של הארגון לאחר מבצע "חיצי הצפון".

בצה"ל ציינו כי מחמדי היה מוקד ידע משמעותי בתחום אמצעי הלחימה האסטרטגיים של הארגון והיה מעורב בהכוונת שיגורי טילים לעבר ישראל במסגרת מבצע "חיצי הצפון" ומבצע "שאגת הארי".

בצה"ל הדגישו כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד חיזבאללה, שלדבריהם פועל בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשרו פגיעה באזרחי מדינת ישראל.