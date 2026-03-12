מערך כשרות צהר הגיש השבוע עתירה נוספת לבג"ץ, בדרישה להורות לרבנות הראשית לישראל להכריע בבקשת הארגון לקבל רישיון כגוף נותן הכשר מורשה.

העתירה הוגשה לאחר שלטענת הארגון חלף המועד שנקבע על ידי בית המשפט העליון לקבלת החלטה בנושא, אך עד כה לא התקבלה הכרעה מצד הרבנות הראשית.

בחודש נובמבר אשתקד הורה בית המשפט העליון לרבנות לבחון האם מערך כשרות צהר עומד בתבחינים הנדרשים לקבלת רישיון בהתאם לרפורמת הכשרות שהוביל השר לשעבר מתן כהנא.

בית המשפט העניק לרבנות 45 ימים לצורך קבלת החלטה, אולם לטענת הארגון מאז חלף זמן רב והכרעה טרם התקבלה. בעקבות כך החליטו במערך הכשרות לפנות פעם נוספת לבג"ץ.

מערך כשרות צהר פועל מאז שנת 2018 ומפקח על בתי עסק, בתי מלון ומטבחים מוסדיים, תוך הקפדה על כללי ההלכה ועל מנגנוני פיקוח הכוללים העסקה ישירה של משגיחים ושקיפות מול הציבור.

בארגון הדגישו כי העתירה אינה מכוונת נגד הרבנות הראשית, אלא נועדה לאפשר את יישום החוק ואת הפעלת המודל החדש שקבע המחוקק, המבוסס על הפרדה בין רגולציה להפעלה ופתיחת השוק לתחרות מפוקחת.

במערך כשרות צהר מסרו כי מטרת העתירה היא לוודא שהרשויות יפעלו בהתאם לחוק. לדבריהם, "מערך כשרות צהר רואה ברבנות הראשית גוף ממלכתי חשוב ומבקש לפעול תחת חסותה המקצועית כרגולטור. אנו מאמינים כי פתיחת השוק לתחרות הוגנת ושקופה, כפי שקבע המחוקק, תביא לחיזוק האמון הציבורי במערכת הכשרות כולה, לשיפור השירות ולהוזלת יוקר המחיה בישראל".