קצין השריון אסף סנדר, שנפצע אנושות בקרב בג'באליה בצפון רצועת עזה, עמד היום (חמישי) תחת החופה עם ארוסתו שהם - שמונה חודשים לאחר הפציעה הקשה.

החתונה תוכננה במקור להתקיים זמן קצר לאחר אותו יום ביולי, כאשר שעות לפני הפציעה שלחה שהם לחברים ולמשפחה הודעת "Save the Date". בעקבות הפציעה נדחתה החתונה.

היום, לאחר חודשים של שיקום ומאבק רפואי, השניים נישאו תחת החופה.

סנדר, מפקד מחלקה בגדוד 52 של חטיבה 401, נפצע ביולי האחרון לאחר שפגז התלקח והתפוצץ בתוך הטנק שבו פעל הצוות. כתוצאה מהפיצוץ נפגע בכוויות קשות בכ-85 אחוזים מגופו וסבל מפגיעת שאיפת עשן.

באירוע נהרגו שלושה מלוחמיו: סמ"ר שהם מנחם (21), סמל שלמה יקיר שרם (20) וסמל יולי פקטור (19). סנדר היה היחיד מצוות הטנק שנותר בחיים.

לפי תחקיר האירוע, כוח השריון פעל באזור ג'באליה כאשר מחבלים תקפו את הכוח. לאחר שהטנק נפגע והחל לבעור, יצא סנדר ממנו כשהוא פצוע וניסה לחלץ את פקודיו מתוך הכלי הבוער.

הוא פתח את פתח הטנק בניסיון להציל את הלוחמים, אך קרס במקום לאחר הפיצוץ. למרות הפציעה הקשה הצליח להגיע בכוחות עצמו לנמ"ר פינוי, ומשם הוטס במסוק לבית החולים שיבא בתל השומר.

בבית החולים הגיע כשהוא מורדם ומונשם ועבר סדרת ניתוחים מצילי חיים. במשך שישה שבועות היה מורדם, ובמהלך הטיפול החלו הרופאים לגדל עבורו עור ביולוגי במעבדת העור והרקמות של בית החולים כחלק מתהליך השיקום.

במהלך חודשי האשפוז והשיקום הייתה לצדו ארוסתו שהם, שלא עזבה אותו גם בימים הקשים. כאשר היה מורדם היא השמיעה לו את רשימת השירים המשותפת שלהם והייתה שותפה לתהליך ההתאוששות הארוך.

היום, כאמור, לאחר חודשים של שיקום ומאבק רפואי, השניים נישאו תחת החופה.