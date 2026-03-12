בשבועות האחרונים מתנהל קמפיין אינטנסיבי מצד פעילי שמאל, המנסים להפעיל לחץ ישיר על שופטי בג"ץ במטרה להביא להדחת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

מדובר בעתירה חסרת תקדים: דרישה מבית המשפט להורות על פיטורי שר מכהן, שנבחר על ידי למעלה מחצי מיליון אזרחים, וזאת מבלי שהוגש נגדו כתב אישום. למרות המורכבות המשפטית והציבורית, נמשך הניסיון להשפיע על פסיקת השופטים בתיק.

הכתב משה גורלי ("כלכליסט"), הנחשב למקורב לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, פרסם סדרת כתבות שמטרתן לסמן ולהלחיץ את השופט נעם סולברג. סולברג, המשנה לנשיא, סומן כיעד המרכזי של הקמפיין מתוך הנחה כי ניתן להפעיל עליו מנופי לחץ ציבוריים.

בכתבתו ב"כלכליסט" נכתב בין היתר: "ועכשיו ניצבים שופטי בג"ץ בדיוק בפני הדילמה הזו, האם להרחיב את עילת פיטורי השר גם למקרה שבו השר הממונה על המשטרה פועל להפיכתה לזרוע פוליטית-ממשלתית. להרחבה כזו משמעות דרמטית ביחסי הרשויות. והיא דרמטית במיוחד כשמדובר בשופטים שמרנים מסוגו של סולברג. שמרנות אינה רק רתיעה ואיפוק אוטומטיים מהתערבות במעשי השלטון.

עמידה מנגד אל מול הרס המוסדות החיוניים לדמוקרטיה אינה שמרנות אלא תמיכה באנרכיה המשטרית שמקדמת הממשלה. אזעקת מכונות הרעל תישמע בכל רחבי המדינה אם בג"ץ ימצא את העוז והרוב לשחרר את המשטרה מהפיכתה לזרוע פוליטית ממשלתית. הבג"ץ הזה הגיע בעיתוי ובעוצמה שמחייבים את בית המשפט העליון להצהרה (ופסק דין) היכן הם נמצאים בקרב על הדמוקרטיה. זו ההזדמנות המתאימה ביותר להציב קו אדום מול שלטון שמוחק כל קו אדום. זוכרים את "המבצר נפל"? ובכן מבצר המשטרה נפל ואם לא ישוחרר, לא תהיה דמוקרטיה בישראל".