יו"ר המועצה הדתית ברמת גן, עו"ד גדליהו בן שמעון, דמות בכירה בש"ס, נפצע היום (חמישי) באורח קשה לאחר שנדקר ברחוב ביאליק ברמת גן.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב.

המשטרה עצרה בזירה ערבי בן 20 מג'ת ובודקת את הרקע. שב"כ מעורב בחקירה. לפי עדויות - הדוקר צעק "אללה אכבר".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן הגיב: "אנחנו המומים ומזועזעים מהפיגוע הנתעב הזה. הטרור לא ירתיע אותנו מלהמשיך בדרכנו, אבל כרגע כל עם ישראל מתאחד בתפילה לרפואתו של ראש המועצה הדתית ברמת גן. אני קורא לציבור כולו להתפלל לרפואתו של גדליהו בן ישועה הזקוק לרפואה שלמה".

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א, שלמה ברגשטיין, סיפר כי הצוותים מצאו את הפצוע בהכרה כשהוא סובל מפציעות חודרות משמעותיות.

לדבריו, "קיבלנו דיווח על גבר עם פציעות חודרות ומשמעותיות בגופו. כשהגענו למקום ראינו את הפצוע כשהוא בהכרה, ועוברי אורח רבים סביבו. נדרשנו לפעול במהירות".

ברגשטיין הוסיף כי הצוות העניק לפצוע טיפול רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן פינה אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לחדר הטראומה בבית החולים.