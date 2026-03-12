דני בסן שר לפגים בהדסה ללא קרדיט

דני בסן, סולן להקת "תיסלם", הגיע יחד עם המטפל במוזיקה אייל עצמון לפגייה הממוגנת בבית החולים הדסה הר הצופים, ושימח בשירה את הפגים הקטנטנים ואת צוות המחלקה.

הפגייה הועברה לאחרונה למתחם תת-קרקעי בבית החולים בעקבות מבצע "שאגת הארי". במקום מטופלים כיום 27 פגים, חלקם ביחידה לטיפול נמרץ פגים.

האחות הראשית בפגייה, טליה ויזנר, סיפרה כי גם בימי חירום הטיפול בפגים ממשיך באותה מסירות ורגישות המאפיינות את הצוות בשגרה.

לדבריה, הצוות פועל מסביב לשעון כדי להבטיח טיפול איכותי לכל תינוק תוך שמירה על בטיחות מלאה במתחם המוגן.

ויזנר הוסיפה כי "ההורים, הצוות וכמובן הפגים שלנו נעטפו ברגעים מדהימים ובצלילים שמסייעים לאווירה הרגועה והיציבה שאנחנו שומרים עליה כאן".