נשיא המדינה, יצחק הרצוג, הגיע היום (חמישי) לביקור חיזוק בעיר רמלה, ועמד מקרוב על הנזקים הכבדים שנגרמו למתחם גני ילדים כתוצאה מנפילת טיל ורסיסים במהלך הימים האחרונים.

את הנשיא ליווה בסיור ראש העיר, מיכאל וידל, שהציג את פעולות השיקום המהירות והתמודדות האוכלוסייה עם איום הטילים.

הנשיא סייר בין חצרות הגנים, שם צפה בנזקי ההדף, חלונות מנופצים ורסיסים שחדרו למבני החינוך. בדבריו, שלח הנשיא מסר תקיף לקהילה הבינלאומית וקרא לה להכיר באופי הטרור המופנה כלפי ישראל.

"אנחנו כאן, במתחם גנים בעיר רמלה - מתחם שנפגע מרסיסי טיל לפני כמה ימים, ומההדף אנחנו רואים נזק רב," אמר הנשיא הרצוג בכאב. "העולם כולו צריך לראות לעבר מה משגרים את הטילים. בעוד אנחנו שומרים על החיים, אויבינו מכוונים למקומות הרגישים ביותר שלנו".

הנשיא הוסיף בנימה אופטימית לגבי התקדמות מבצע "שאגת הארי": "כל יום שעובר, שם בטהרן ושם בלבנון, הם נחלשים עוד ועוד. התפקיד שלנו כעת הוא לגלות אורך רוח, להקפיד על הנחיות פיקוד העורף המצילות חיים, ולגלות אחווה ואהבה בין כולנו. רק כך נעבור יחד את התקופה הזאת, וביחד ננצח".