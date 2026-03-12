תיעוד מזירת ניסיון פיגוע הדריסה הצלה ללא גבולות יו"ש; סטילס: TPS

ניסיון פיגוע דריסה בצומת תפוח: שני מחבלים ניסו לדרוס כוח צבאי וחוסלו. ברכבם אותר כלי נשק.

מצה"ל נמסר כי "לפני זמן קצר, שני מחבלים ניסו לבצע פיגוע דריסה משולב עם ירי לעבר כוחות צה"ל במרחב צומת תפוח שבחטיבת שומרון. הכוחות הגיבו בירי וניטרלו את המחבלים, אין נפגעים לכוחותינו".

מחקירה ראשונית עלה כי כוח, שהוצב בעמדת פילבוקס סמוך לכיכר אריאל דיווח על שמיעת קולות נפץ מצד רכב נוסע. בינתיים, המשיכו המחבלים בנסיעה לכיוון צומת תפוח שם ניסו לבצע פיגוע דריסה - לפני שחוסלו.

המשטרה עדכנה כי לפי שעה צומת תפוח חסום לכל הכיוונים.

בתוך כך, רכב ישראלי ובו ארבעה צעירים נפגע מהירי בצומת תפוח במהלך ניטרול המחבלים. הרכב המשיך בנסיעה לצומת רחלים כשחלונותיו ניזוקו מקליעים.

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן הגיב: "אני מחזק את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון שפעלו במהירות ובנחישות ומנעו פיגוע חמור. האירועים הללו מוכיחים עד כמה קריטיים המחסומים, אני דורש להחזיר את המחסומים ואת הבידוק הבטחוני. בתחילת המלחמה ראינו שכאשר מחסומים יש אפס פיגועים, ועכשיו כשהמצב משתנה אנחנו רואים שהטרור מנסה לחזור. מדינת ישראל חייבת לחזור למדיניות ברורה של מחסומים ובידוק כדי לשמור על חיי האזרחים והחיילים. במקביל נמשיך לבנות ולחזק את ההתיישבות בשומרון כי זו התשובה האמיתית לטרור".