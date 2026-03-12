שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף (עוצמה יהודית), ניצל היום (חמישי) בנס לאחר שטיל ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה נחת במרחק מטרים ספורים ממנו.

האירוע התרחש בעת שהשר קיים סיור עבודה בין רשויות קו העימות בגבול הצפון. במהלך המעבר בין היישובים, נשמעה אזעקת "צבע אדום". השר ופמלייתו הספיקו לתפוס מחסה חלקי בלבד כאשר התרחשה נפילה עוצמתית בשטח פתוח סמוך. בנס, איש לא נפגע מהדף או מרסיסים.

זמן קצר לאחר האירוע, שיתף השר וסרלאוף את החוויה הקשה בחשבון ה-X שלו. "יום עבודה בצפון, מבקר בכמה שיותר רשויות כדי לעמוד על הצרכים. ואז עוד אזעקה. לא עוברות כמה שניות ומגיעה הנפילה, עשרה מטר מאיתנו. הכל רועד. ברוך ה' לא נפגענו. מסדירים דופק".

השר ניצל את האירוע כדי להדגיש את החשיבות האסטרטגית שבהמשך המערכה הצבאית עד להכרעה מוחלטת. "זאת המציאות של תושבי הצפון בשבועיים האחרונים. זאת המציאות שתמשיך להיות אם לא נכריע אחת ולתמיד את חיזבאללה ואת המפעילה הראשית שלו - איראן. אם לא נעשה זאת עכשיו, אנחנו נחזור למציאות הזאת כל שנה-שנתיים".

למרות החוויה המטלטלת, השר וסרלאוף הבהיר כי בכוונתו להמשיך בסיוריו בצפון ככל שיידרש. "אני גאה בתושבי הגליל ובתושבי קו העימות בפרט שמגלים נחישות יוצאת דופן. אתם הכח לנצח", חתם השר את דבריו.