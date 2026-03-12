מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו נשא דברי חיזוק בפני תלמידי ישיבת נר זרח שעברו ללמוד במתחם מוגן ומותאם בבני ברק והתייחס בהרחבה למצב המורכב.

הרב לנדו אמר: "כבר יותר משנתיים שבני הישיבות לומדים תורה מתוך צער, כאשר הרשויות מצרים את צעדיהם. כעת התווסף צער ללימודם של בני ישיבות רבים, כאשר בעקבות מצב המלחמה הנכם נאלצים לנדוד ללמוד תורה שלא במקומכם".

הוא הוסיף: "כבר יותר משנתיים, העם היושב בציון שרוי במצב מלחמה, הסכנות עצומות, והחששות כבדים, אבל שומר ישראל שומר שארית ישראל. אנו מאמינים ובטוחים שתורה היא זו שמגנא ומצלא".

הרב לנדו הדגיש: "אין לנו נביא, ואיננו מבינים את הנהגת הבורא, אבל צריך לדעת שהסכנות גדולות מאוד וצריך זכויות גדולות של לימוד התורה הרבה יותר מאשר בימים כתיקונם".

לדבריו, "כולנו בני הישיבות לומדי התורה, אנחנו מקיימי העולם. לימוד התורה שלנו מגן על עם ישראל, מגן ומציל במשמעות הכי ברורה והכי פשוטה. לכן עלינו לקיים את תפקידנו ביתר שאת, ללמוד וללמוד ושוב ללמוד, להיות שקועים בתורה".

הרב לנדו קרא להרבות תפילות בכוונה ולהקפיד יותר על הלכות תפילה, וציין שבשם החזון איש נאמר שבזמן פורענות מזמור "יושב בסתר" מסוגל מאוד.

הוא הדגיש: "כמובן שצריך להתחזק באמונה ובבטחון שכל מה שקורה הוא מאת ה'. יחד עם זה יש חובת השתדלות, ויש דיני פיקוח נפש. חובה להקפיד מאוד על ההנחיות, ואסור להקל בזה - זה חיוב דאורייתא של 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'. ואומרים בשם מרן הרב מבריסק שעל ידי קיום חיוב 'ונשמרתם' הקדוש ברוך הוא מביא את ההצלה".

הרב לנדו הוסיף: "חשוב מאוד לשמור על רוגע ושלוה ואווירה טובה. ויש עצה לזה - להתעניין מה שפחות במה שקורה. מספיק מה שיודעים ממילא. לא צריך לחפש עוד מידע ועוד מידע, זה מיותר, וזה בעיקר עלול לגרום לפחד ולחרדה מיותרים".