מחוז אל-קודס (ירושלים) של הרשות הפלסטינית מזהיר מפני השלכות השינויים שבוצעו לאחרונה במפות המוצגות באתר של עיריית ירושלים, ועל פיהן צומצם שטחה של שכונת סילוואן בדרום העיר והוכלל אזור ואדי חלווה במסגרת עיר דוד.

בהודעה שפרסם ציין מחוז אל-קודס כי השינוי במפות משקף את הניסיון להפוך חלקים מסילוואן לאזור תיירותי וארכאולוגי שיצמצם את המרחב העירוני הפלסטיני בסילוואן, וישפיע על תכנון שימושי הקרקע, רמת השירותים העירוניים המוענקים לתושבים, וכן על הנרטיב ההיסטורי של המקום.

עוד נטען כי מדובר בצעדים חד-צדדיים ו"בלתי חוקיים" החותרים לשנות את התיחום של האזור ואת הדמוגרפיה בו באופן שישרת את מדיניות ההתיישבות היהודית בירושלים.

לדברי מחוז אל-קודס, מאז 1967 הרשויות הישראליות הפקיעו שטחים נרחבים כדי להקים עליהם פרויקטי התיישבות, וארגונים "התנחלותיים" מקדמים פרויקטים ארכאולוגיים ותיירותיים בסילוואן כדי להשיג שליטה בשטח ולהטמיע את הנרטיב ההיסטורי בנוגע לעיר דוד.

מחוז אל-קודס הדגיש כי כל הפעולות של ישראל בירושלים "בטלות ובלתי חוקיות על פי המשפט הבינלאומי" וכי הן לא יקימו לה זכות כלשהי בעיר, ולא יצליחו לשבור את עמידתם האיתנה של תושבי ירושלים הערבים או לעקור אותם מאדמתם.