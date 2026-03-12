הרמטכ"ל, אייל זמיר ביקר היום (חמישי), בפיקוד הצפון יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא ומפקדים נוספים.

הוא קיים הערכת מצב וקיבל סקירה מבצעית על הנעשה ביממות האחרונות והינחה על תגבור והעלאת כוחות נוספים לגזרת הצפון.

"אנחנו במלחמה רב-זירתית, אנו פועלים במקביל מול איראן ושלוחיה ופועלים בעוצמה רבה מול משטר הרשע. כל פגיעה באיראן מחלישה את כלל שלוחותיה. המלחמה בחיזבאללה היא מלחמה בגזרה עיקרית נוספת, ולא זירה משנית.

אנחנו מקבלים החלטות מדי יום, כאשר השיקול המרכזי הוא ביטחון המדינה ואזרחיה - אנחנו פועלים למען תושבי הצפון וביטחונם. את ההחלטות אמש נתחקר ונלמד. אם הייתה טעות - האחריות היא בראש ובראשונה שלי. נפיק לקחים ונלמד", אמר זמיר.

הוא הדגיש "שלא נתבלבל - אנחנו נלחמים מול רוע מוחלט. אסור לתת לאויבינו לזרוע דה מורליזציה בקרבנו. נמשיך לפעול בצפון בעוצמה ונתגבר את הכוחות. חיזבאללה עשה טעות קשה וימשיך לשלם על כך מחיר כבד. ממשלת לבנון אינה אוכפת את מרותה בשטחה - על כן אנחנו נעשה זאת. מבין מאות השיגורים שנורו אמש, רק שניים פגעו בשטח ישראל - זהו הישג משמעותי מאוד".

לדבריו "פעילות פיקוד הצפון, ההיערכות המקדימה והפעולה הנחרצת הביאו לתוצאות מעולות: עשרות מחבלים נהרגו, סוכלו מרבית המשגרים לאחר שירו, ופגענו בעשרות רבות של מבנים בלב הטרור בביירות. בנוסף, הצלחנו לאתר ולסכל את מפקד דיוויזיית האימאם חוסיין וסגנו, לצד רבים מקציני המטה של הדיוויזיה. לאחר הפגיעה בדאחיה החלו רבים ממחבלי חיזבאללה לברוח למקומות מסתור אחרים בביירות, בלב האוכלוסייה. נמשיך להגן על אזרחינו בכל מקום ומכל מקום".

הרמטכ"ל שב והדגיש כי "המערכה הזו לא תהיה קצרה. נביא לצפון סד"כ ויכולות נוספות. נמשיך לפעול בעוצמה רבה. ממשיכים לנוע קדימה".