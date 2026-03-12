במהלך הלילה (חמישי), בפעילות מדויקת של חיל האוויר ובהכוונת אגף המודיעין, הונחתה מכה אנושה על אחד ממוקדי הכוח המשמעותיים ביותר של איראן על אדמת לבנון.

בתקיפת של צה"ל חוסל המחבל עלי מסלם טבאג'ה, מפקד דיוויזיית 'האמאם חסין', יחד עם שורה של בכירים נוספים בשדרת הפיקוד של היחידה.

דיוויזיית 'האמאם חסין' אינה יחידה רגילה בחיזבאללה; מדובר בכוח צבאי שהוקם על ידי כוח קודס האיראני ומורכב מאלפי מחבלים בעלי זהויות שונות שנאספו מרחבי המזרח התיכון.

הדיוויזיה משמשת כ"אגרוף" איראני ישיר בלבנון, הפועל בתיאום הדוק עם חיזבאללה להוצאת מתווי טרור, שיגורי כטב"מים וירי טילים לעבר יישובי ישראל.

טבאג'ה נחשב ל"מוח" המבצעי שעמד מאחורי ניסיונות השיקום של הדיוויזיה וחיזבאללה במהלך מבצעי "חיצי הצפון" ו"שאגת הארי". הוא מונה לתפקידו לאחר שצה"ל חיסל את המפקד הקודם, ד'ו אלפקאר, והיה מצוי בקשר רציף וישיר עם גורמים בטהרן.

טבאג'ה, שצמח בשורות חיזבאללה ומילא תפקידים צבאיים בכירים, הפך לאורך השנים לציר מרכזי בהפעלת הכוח האיראני נגד ישראל.

לצידו חוסלו בתקיפה דמויות מפתח נוספות בדיוויזיה: ג'האד אלספירה - סגן מפקד הדיוויזיה ויד ימינו של טבאג'ה, סאג'ד אלהנדסה - האחראי על מערך הכטב"מים של הדיוויזיה - המערך האחראי לניסיונות החדירה הרבים לעומק ישראל בימים האחרונים.

בצה"ל מדגישים כי חיסול צמרת הפיקוד של הדיוויזיה מהווה הישג מודיעיני ומבצעי כביר, המערער את יכולת התיאום בין הכוחות הרב-לאומיים של איראן בלבנון לבין פיקוד חיזבאללה.