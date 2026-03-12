הזמר והיוצר אופיר אלחייני משיק את השיר החדש "שדה שושנים", שנכתב והופק במהלך החודשים האחרונים בזמן ששירת במילואים על גבול עזה.

לדבריו, השיר נולד מתוך הדיסוננס שבין המציאות הקשה של המלחמה לבין רגעי התקווה והחיים שנמשכים גם בתוך המורכבות.

אלחייני סיפר כי בזמן השירות בגבול עזה, בתוך המראות הקשים של לחימה והרס, דווקא דבר אחד תפס את תשומת לבו - השדות הירוקים שהמשיכו לצמוח. לדבריו, המראה הזה הזכיר לו שגם בתוך מציאות מורכבת וקשה, החיים ממשיכים והתקווה נשארת.

"בחודשיים האחרונים שירתתי במילואים על גבול עזה, ודווקא מה שתפס אותי בתוך המציאות הקשה, זה הירוק של השדות ממשיך לצמוח. זה הזכיר לי שבסוף. בסוף הטוב מנצח. אין דרך אחרת".

השיר נכתב בתקופה מטלטלת עבור החברה הישראלית, כאשר לדבריו התחושה הייתה של מעבר מתמיד בין רגעי תקווה - כמו חזרת חטופים והתחלה של שיקום - לבין התלקחויות מחודשות של לחימה.

מילות השיר משלבות דימויים של שדות, תפילה ותקווה, לצד שאלות על עתיד טוב יותר. לדבריו, המסר המרכזי של השיר הוא אמונה בכך שגם בתוך תקופה קשה, הדרך מובילה בסופו של דבר לאור ולריפוי.