השר לשעבר, הרב שלמה בניזרי, תקף בחריפות את הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, על הדיווחים שמסר בשבת במהלך תחילת התקיפה באיראן.

לאחר שהזכיר את שמו של סגל כמי ששידר באותה שבת תקף בניזרי בתוכניתו ברדיו 'קול ברמה': "מי נתן לכם את ההיתר? מתי רבנים התירו לעיתונאי לשבת באולפן ולדווח על מספר המטוסים בשבת קודש? זו פשוט החלטה שנובעת מהתמכרות לאדרנלין של אולפנים, לא מפיקוח נפש".

הרב בניזרי השווה את המציאות הנוכחית לערכים המקודשים ביותר של עם ישראל: "אנחנו רואים אנשים שאיבדו את הראש. יש לנו מודלים לחיקוי - חנניה, מישאל ועזריה, שהלכו לכבשן האש ולא שינו ממנהגם, לא ויתרו על כבוד השבת שלהם גם כשנידונו למוות. ואצלנו? רצים לאולפן כי 'צריך לעדכן'. את מי אתה מעדכן? את האויב? את הצופים בבית שגם ככה צריכים לשמור שבת?"

לדברי בניזרי, הניסיונות של העיתונאים הדתיים "להכשיר" את הדיווח בשבת הם מדרון חלקלק: "זה מתחיל בתירוץ של פיקוח נפש ונגמר בשחיקה מוחלטת של קדושת השבת במרחב הציבורי. מי שחושב שהוא יכול לנהל את המלחמה דרך המקלדת ביום השבת - מטעה את הציבור ומחטיא את הרבים."