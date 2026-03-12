נציגי קבוצות דתיות בפרלמנט האיראני פרסמו הצהרה משותפת על מינוי מוג'תבא חמינאי למנהיג איראן לאחר חיסול אביו.

הנציגים הביעו את תנחומיהם על "מות הקדושים של המנהיג החכם של המהפכה האסלאמית" והכריזו על נאמנותם לאיתוללה החדש.

בהודעה שפרסם הומיון שמח, נציג היהודים בפרלמנט האיראני, נכתב: "דגל הקודש של משטר הרפובליקה האסלאמית של איראן הועבר לידיו של מנהיגנו הקדוש, ובאמצע האש והדם הוא הפך למשכך פצעי הלב של המעריצים".

בהצהרה פורסמו שבחים על המנהיג החדש: "נשא על כתפיו את נטל ההנהגה הקשה, היה במשך שנים רבות מחויב ונאמן לאופיו ולדרכו של מנהיגנו הקדוש, ולמד את דרך ההנהגה וההתמדה מהאב, לוחם בלתי נלאה. 'מזל טוב' הוא מונח שלא יכול הפעם לתאר כראוי את מצבו של לבנו השרוף".

"אנו מצד אחד אבלים על אותו זקן חכם שהקריב את נפשו למען ארצנו היקרה איראן, ודמו השקה את עץ המשטר החזק, ומצד שני שמחים על הבחירה הראויה והאמיצה של האייתוללה מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון והצודק".

"לכן אנו נציגי המיעוטים הדתיים בפרלמנט של הרפובליקה האסלאמית, בשם עצמנו ובשם קהילות הדתות, מברכים על בחירה ראויה זו ומצהירים על אמונתנו במנהיג העליון של הרפובליקה האסלאמית של איראן", נכתב בהצהרה.