סיום בישיבת דרור צילום: באדיבות המצלם

בישיבת "דרור" בחירן ציינו השבוע מעמד סיום ללימוד ספר 'נצח ישראל' של המהר"ל מפראג, לאחר שנתיים וחצי של לימוד רציף עם הרב אליעזר קשתיאל.

הסיום נערך בבית המדרש של הישיבה בהשתתפות תלמידי הישיבה ותושבי האזור שליוו את הלימוד לאורך התקופה.

הלימוד החל בזמן אלול של ערב 'מלחמת התקומה', עם הקמת הישיבה ביישוב החדש דרור שבצפון הנגב. ראש הישיבה הרב כפיר אלון, סיפר לערוץ 7: "זכינו להתחיל את הלימוד בספר נצח ישראל עם מו"ר הרב אליעזר קשתיאל שליט"א בזמן אלול של ערב 'מלחמת התקומה', מתוך רצון לטעת יתד של קודש בצפון הנגב בישוב החדש 'דרור' ההולך ונבנה, והנה כעת, בהישמע שאגת הגבורה של מבצע 'שאגת הארי', אנו חותמים שנתיים וחצי של דבקות בספר 'נצח ישראל'".

הוא מוסיף, "לימודנו אינו רק עיון בספר, אלא חשיפתה של נקודת הנצח החיה בקרבנו, המנצחת את המציאות החולפת ומרוממת אותה אל מעל לסערות הזמן; כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, ושאגת התורה העולה מבית מדרשנו היא המבטחת את ניצחון הרוח והגאולה השלמה".

הרב אליעזר קשתיאל התייחס בפתיחת הלימוד למשמעות ספרי המהר"ל ואמר כי, "המהר"ל בונה לנו את השכל איך לומדים אמונה, שכל של אמונה, הבנת פנימיות התורה, השער לעולם הפנימי".

במעמד הסיום השתתפו תלמידי הישיבה לצד תושבי האזור שהצטרפו ללימוד לאורך התקופה. בין המשתתפים ניתן היה למצוא גם רופאה מקומית שהגיעה לשיעורים לאחר משמרות בבית החולים כדי שלא להחמיץ את שיעוריו של הרב אליעזר קשתיאל.

לאחר סיום לימוד הספר 'נצח ישראל', הודיעו בישיבה כי סדר הלימוד ימשיך כעת בספר 'נתיבות עולם', כחלק מהמשך העיסוק בתורת המהר"ל.