מועצת יש"ע מגבירה את המאמצים לתיקון העוול בעלויות האבטחה ביהודה ושומרון. ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, יחד עם מנכ"ל המועצה עומר רחמים, קיימו השבוע סדרת פגישות עבודה מקצועיות במועצות המקומיות בית אריה-עופרים וקרני שומרון.

במוקד המפגשים עמד המאמץ המשותף להשוות את חוקי העזר בנושא האבטחה ביו"ש לאלו הנהוגים בשאר חלקי הארץ.

כיום, תושבים רבים ביהודה ושומרון נושאים בנטל כספי גבוה עבור שמירה יישובית, ובמועצת יש"ע דורשים כי המדינה היא זו שתיקח אחריות על מימון מרכיבי הביטחון, כפי שנעשה בערים אחרות בישראל.

יו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, התרשם במהלך הביקור מתנופת הפיתוח והבנייה ביישובים: "דנו בתוכניות להרחבת היישובים ובהבאת מיגוניות דרך פיקוד העורף. בסופו של יום, נטל עלות השמירה חייב להיות על מדינת ישראל ולא על התושבים. זהו תהליך מורכב, אך אנחנו נלחמים יחד כדי להביא את הבשורה הזו לכל התושבים".

ראש מועצת קרני שומרון, יהונתן קוזניץ, הדגיש את חשיבות השוויון: "אנחנו מובילים מהלך לתיקון עוול היסטורי. מן הראוי שתושבי יו"ש ישלמו בדיוק כמו כל אזרח אחר במדינה. זהו חלק ממהלך רחב להבטחת שוויון זכויות מלא ולהתקדמות לעבר החלת הריבונות".

גם ראש מועצת בית אריה-עופרים, שרון אלפסי, בירך על החזית האחידה: "שיתוף הפעולה הוא המפתח לצמיחה. העובדה שראשי הרשויות עומדים יחד מול הממשלה בנושא אגרת השמירה היא קריטית כדי שהתושבים שלנו יקבלו את המגיע להם".