15 ראשי קהילות עתרו לבג"ץ בבקשה להוציא צו ביניים שיקפיא את תוצאות הבחירות לרב העיר גבעתיים ואת כניסתו לתפקיד של הרב משה אדרי.

העתירה הוגשה לאחר פרסום תוצאות הבחירות, בהן נבחר הרב אדרי ברוב של 31 קולות מקרב חברי האסיפה הבוחרת.

לטענת העותרים, הם גילו רק ביום שישי האחרון כי אופן הרכבת רשימת נציגי הציבור באסיפה הבוחרת מטעם הרשות המקומית לוקה בפגמים מהותיים. לדבריהם, פגמים אלו מצדיקים את פסילת מינויים של חלק מנציגי הציבור ועל כן יש לבטל את תוצאות הבחירות.

עוד נטען בעתירה כי אף אחד מהמועמדים האחרים לא קיבל אפילו קול אחד באסיפה הבוחרת. לטענת העותרים, נתון זה מעורר ספק בשאלה האם התקיים הליך בחירות אמיתי, דמוקרטי ותקין.

לטענת העותרים, האסיפה הבוחרת מעניקה ייצוג לשתי קהילות דתיות בלבד בעיר. בעתירה נטען כי בעיר גבעתיים פועלות 28 קהילות דתיות שונות, ולכן הרכב האסיפה הבוחרת אינו משקף את כלל הקהילות. לטענתם, הדבר עומד בניגוד להוראות תקנה 8 הקובעת כי, "נציגי הציבור ייתנו, ככל האפשר, ייצוג לגופים, למגזרים ולעדות המעוניינים בקיומם של שירותי דת יהודיים בעיר".

עוד צוין כי מתוך שישה נציגי ציבור מטעם הרשות המקומית, ארבעה משתייכים לאותה קהילה. בעתירה נטען גם כי ברשימת נציגי הציבור מופיעות אם ובתה, וכן מספר נציגים נוספים המתגוררים, לפי טענת העותרים, ברדיוס של פחות מ-300 מטרים זה מזה. העותרים צירפו לעתירה תצלום מפה שבו מסומנים מקומות מגוריהם של חלק מהנציגים.