תיעוד מתקיפת מחסומים וחיילים של יחידת הבסיג' בטהרן צילום: דובר צה"ל

אחר הפגיעה הנרחבת בנכסים המרכזיים ביותר של כוחות ביטחון הפנים והבסיג', צה"ל זיהה בימים האחרונים כי חיילי יחידת הבסיג' הקימו מחסומים במספר מרחבים בטהרן.

בעקבות זיהוי ההתבססות, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, תקף במהלך היממה האחרונה מחסומים וחיילים של הבסיג'.

בצה"ל מציינים כי "כוחות חמושים אלו מהווים חלק ממנגנוני הביטחון של המשטר האיראני, ואחראים במשך שנים להוצאה לפועל של מתווי טרור.

לצד זאת, כוחות אלו מובילים את פעולות הדיכוי המרכזיות של המחאות הפנימיות, ובפרט בתקופה האחרונה, תוך שימוש באלימות קשה, מעצרים נרחבים והפעלת כוח נגד מפגינים אזרחיים".