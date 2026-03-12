ד"ר מייק אוונס, מייסד מרכז מורשת ידידי ישראל בירושלים ומבכירי יועציו של הנשיא דונלד טראמפ, השיק היום (חמישי) קמפיין שלטי חוצות רחב היקף בירושלים ובתל אביב תחת המסר: "תודה לבורא העולם ולדונלד טראמפ".

השלטים, הנושאים את דמותו של הנשיא טראמפ, הוצבו בנקודות המרכזיות ביותר בישראל: בכניסה לירושלים, בנתיבי איילון, סמוך לקניון עזריאלי וברחובותיה המרכזיים של תל אביב. מטרת הקמפיין היא להביע תודה פומבית לנשיא ארה"ב על עמידתו האיתנה לצד ישראל והובלת המערכה המשותפת נגד משטר הרשע בטהרן.

ד"ר אוונס, שהגיע לישראל יומיים לפני פרוץ הלחימה וסייר באזורי נפילות הטילים ובבתי החולים, רואה באירועים האחרונים השגחה עליונה. "מדובר בלא פחות מנס פורים", אמר אוונס עם השקת הקמפיין. "האומץ והמנהיגות שמפגין הנשיא טראמפ, לצד האמונה של מיליונים בהגנה האלוהית על ישראל, משנים את מהלך ההיסטוריה. האירועים באיראן יביאו חופש לעם הפרסי וביטחון גדול לעם היהודי".

אוונס, המייצג מאות מיליוני מאמינים אוונגליסטים ברחבי העולם, נחשב לאחד הלוביסטים החזקים ביותר למען ישראל בוושינגטון. לאחר שביקר פצועים וחיילים בישראל, יצא אוונס ישירות לבית הלבן כדי להמשיך בפעילותו המדינית. בארגון "ידידי ישראל" מציינים כי הקמפיין הנוכחי, בדומה לקודמיו, מעורר שיח עולמי ער ברשתות החברתיות ומחזק את הלגיטימציה הבינלאומית לפעולות ישראל.