פורום הגבורה, המאגד מאות משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהן במלחמת "חרבות ברזל", שיגר היום (חמישי) מכתב חריף ונחוש לראש הממשלה בנימין נתניהו ולחברי הקבינט המדיני-ביטחוני.

במכתב קוראות המשפחות להנהגה שלא להסתפק בהישגים הנקודתיים, אלא לפעול ליצירת מציאות אסטרטגית חדשה בגבול הצפון, הכוללת הקמת מרחב חיץ משמעותי בשטח לבנון.

"מדינת ישראל נמצאת במערכה מהחשובות והקריטיות בתולדותיה", פתחו בני המשפחות את מכתבן. "צה"ל וכלל זרועות הביטחון קמו כארי אל מול הצורר האיראני וגרורותיו. אלו ימים היסטוריים שבהם ישראל מסירה מעליה איום קיומי של עשרות שנים".

המשפחות הדגישו את חשיבות המשך הלחימה. "יקירנו הגיבורים זכו להיות חלק מההיסטוריה הנרקמת לנגד עינינו. אנו אומרים לכם - המשיכו עד הסרת האיום באופן מוחלט בכלל הגזרות: בצפון, בדרום, באיו"ש וגם בגזרות הרחוקות. העם חזק והעורף מאוחד למען הניצחון".

במרכז המכתב עומדת הדרישה המבצעית ליצירת רצועת ביטחון חדשה: "החזרת היוזמה לידי ישראל וצה"ל היא אחד הלקחים החשובים ממתקפת הטרור הקשה בשמחת תורה. אנו, ששילמנו את המחיר היקר בקרבות על אדמת לבנון, דורשים מכם לפעול ליצירת מרחב חיץ לעומק לבנון שיבטיח את שלומם של תושבי הצפון ואזרחי ישראל".

המשפחות חתמו את מכתבן בקריאה להשלים את המשימה שלמענה יצאו יקיריהן לקרב. "עלינו לקבוע מציאות שבה אף ארגון טרור לא יוכל להוות שוב איום על הגבול. לדאבוננו, יקירנו לא זכו לראות את המשימה מושלמת, אבל אנחנו פה לומר בשמם באופן ברור - חזקו ואמצו, המשיכו בכל הכוח. עם ישראל חי ועם ישראל ינצח".