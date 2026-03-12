כוחות גדולים של משטרה הוזעקו הערב (שעון ישראל) בעקבות דיווח על יורה פעיל בבית הכנסת הרפורמי "טמפל ישראל" בעיירה ווסט בלומפילד במישיגן. לאחר עימות עימו היורה חוסל. לא דווח על נפגעים נוספים.

מעדויות מהזירה עלה כי משאית התנגשה באופן מכוון במבנה בית הכנסת והיורה יצא ממנה והחל לירות לעבר כוחות האבטחה במקום שהשיבו באש עד להגעת המשטרה.

בתי הספר באזור הועברו למצב "סגר מאובטח", וכל התלמידים והעובדים התבקשו להישאר בתוך המוסדות עד להודעה אחרת.

"המשטרה של מישיגן מודעת לאירוע ירי פעיל שמתרחש כעת בווסט בלומפילד", נמסר בהודעת המשטרה. "אנו מבקשים מחברי הקהילה להתרחק מהאזור כדי לאפשר לכוחות המשטרה לפעול. שוטרים גם מגבירים סיורים במקומות תפילה נוספים במחוז".

ראש ה-FBI, קאש פאטל, כתב ברשת X: "אנשי ה-FBI נמצאים בזירה יחד עם שותפינו במישיגן ומגיבים למקרה של פגיעת רכב לכאורה ואירוע יורה פעיל בבית הכנסת Temple Israel בעיירה ווסט בלומפילד, מישיגן".

הפדרציה היהודית של דטרויט מסרה בהצהרה: "אנו מודעים לאירוע ביטחוני פעיל בבית הכנסת 'ישראל'. רשויות אכיפת החוק פועלות בזירה. המוסדות היהודיים שלנו נמצאים תחת סגר עד להודעה אחרת".

בקהילה המקומית מציינים כי בבית הכנסת "טמפל ישראל" שנחשב לאחת הקהילות הרפורמיות הגדולות ביותר בצפון אמריקה פועל גם גן ילדים והוא משמש מרכז קהילתי גדול.

יו"ר ההסתדרות הציונות: תמרור אזהרה חמור לעולם כולו עריכה

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל הגיב “המציאות שבה יהודים מותקפים רק בשל היותם יהודים היא תמרור אזהרה חמור לעולם כולו. האנטישמיות כבר מזמן לא נשארת במילים.היום, היא שוב מתורגמת לאלימות ולטרור נגד בתי כנסת וקהילות יהודיות. ההסתדרות הציונית העולמית עומדת בקשר עם הנהגת הקהילה היהודית במישיגן ותעמוד לצידם ככל שיידרש. אסור לעולם החופשי להשלים עם טרור אנטישמי".