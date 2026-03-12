תיעוד ראשון ממצלמות הגוף של כוחות צה"ל בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

צה"ל מפרסם הערב (חמישי) תיעוד ראשון ממצלמות הגוף של לוחמי צה"ל הפועלים נגד מטרות חיזבאללה בדרום לבנון.

בשבוע האחרון, בפעילויות ליליות התקפיות ממוקדות, לוחמי צה"ל בפיקוד אוגדה 91 פשטו והשמידו תשתיות טרור במתחמי ההיערכות של ארגון הטרור חיזבאללה. תשתיות אלה היו שייכות למחבלי יחידת 'כוח רדואן' שתכננו לפגוע בכוחות צה"ל.

במסגרת הפעילות, הכוחות תקפו באש מדויקת, בארטילריה ובאמצעות חיל האוויר, תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

"ארגון הטרור חיזבאללה בחר להצטרף למערכה, לפעול בשליחות איראן ויישא בתוצאות פעולותיו. צה"ל נמצא בהגנה קדמית במרחב דרום לבנון ויתקדם לעבר כל איום וימשיך לפעול בכל דרך להגן על אזרחי מדינת ישראל", נמסר מטעם הצבא.