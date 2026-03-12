בימים מורכבים אלו, שבהם העורף הישראלי עומד במבחן מתמשך, מערכת החינוך נמצאת בנקודת שפל מסוכנת.

עלינו להישיר מבט אל האמת: לימודים מרחוק באמצעות תוכנת ה"זום" אינם מתאימים למערכת החינוך הבית-ספרית. הכלי הזה, שאולי משרת נאמנה את העולם העסקי וובמסגרות הוראה למבוגרים, נכשל כשמדובר בילדים ובמתבגרים.

אין תחליף לקשר החי האנושי שבין המורה לתלמיד. בכיתה, המורה אינו רק "מעביר חומר" - הוא חש את התלמיד, רואה מי מרוכז ומי מתקשה, ויכול בשיטותיו המקצועיות לדרבן ולסייע בזמן אמת. מעבר לכך, המפגש הבלתי אמצעי בבית הספר הוא המרכיב הקריטי ביותר בבניית החוסן הנפשי של ילדינו.

שיעור מההיסטוריה: הבליץ על לונדון

ההיסטוריה מלמדת אותנו שדווקא ברגעים הקשים ביותר, המסגרת הבית-ספרית היא עוגן קריטי לחוסן הלאומי. בזמן מלחמת העולם השנייה, בימי הבליץ הקשים על לונדון, מאות אלפי ילדים נשארו בעיר ולא פונו לכפרים; בינואר 1941, בעיצומן של ההפצצות, שהו בלונדון למעלה מ-300,000 ילדים.

למרות מבצע הפינוי הענק ("Pied Piper"), המציאות בשטח הייתה מורכבת והבריטים הבינו שאי אפשר להשאיר את הילדים בבתים או במקלטים ללא מעש. בתי הספר נפתחו במתכונות יצירתיות ובשעות גמישות - בין תשע בבוקר לשלוש אחר הצהריים - תוך התמקדות בלימודי יסוד בלבד. במקומות שבהם המבנים נפגעו, הלימודים עברו למרתפים ולתחנות רכבת תחתית. המטרה הייתה ברורה: שמירה על שגרה, משמעת וחוסן נפשי. אם לונדון המופצצת יכלה לעשות זאת באמצע המאה הקודמת, מדינת ישראל של שנת 2026 חייבת למצוא את הדרך המודרנית והבטוחה לכך.

הפתרון: מתווה החירום הנדרש - מעבר למודל "המשמרת הכפולה"

כדי לגשר על הפער שבין הצורך החינוכי לאילוצי הביטחון, על משרד החינוך והרשויות המקומיות להנהיג מתווה חירום המבוסס על העקרונות הבאים:

חלוקת הלימודים לשתי משמרות: בתי הספר יפעלו במתכונת של משמרת בוקר ומשמרת צהרים/ערב. בכל זמן נתון, ישהה במוסד החינוכי רק חצי מנפח התלמידים הרגיל. בטיחות מעל הכל: צמצום מספר התלמידים במבנה יבטיח שבמקרה של אזעקה, פינוי הכיתות אל המרחבים המוגנים יהיה מהיר, יעיל ובטוח, ללא עומס וללא פאניקה. מיקוד לימודי: הלימודים יתמקדו במקצועות הליבה והמגמות בלבד (מתמטיקה, אנגלית ומקצועות ההתמחות). בבתי הספר היסודיים יושם דגש על מיומנויות היסוד, תוך הבטחת זמן איכות רגשי עם הצוות החינוכי. הכרזה על "הוראת שעה" לחירום: לנוכח חשיבות הנושא, על המדינה להכריז על הפעלת מערכת החינוך תחת תקנות שעת חירום. המתווה דורש גמישות מקסימלית מצד ארגוני המורים וגיבוי תקציבי מלא מצד משרד האוצר לפיצוי המורים על השינוי במערכות השעות.

מובן שהמהלך הזה הוא לא נטול סיכונים. הוא דורש מנהיגות וקבלת החלטות אמיצה. אך הוא המהלך ההכרחי. רק בדרך זו נוכל לצמצם את הפערים הלימודיים ההולכים ונפערים, ולחזק את החוסן האישי של ילדינו. הגיעה העת להפסיק להסתתר מאחורי המסכים ולהחזיר את הילדים למקומם הטבעי - אל כיתת הלימוד.

הרב לאוב מכהן כר"מ בישיבת "גבעת שמואל" בארבעים השנים האחרונות