הרצוג בפיקוד העורף: לא מפחדים אבי קנר; סטילס: עמוס בן גרשום, לע"מ

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ביקר היום (חמישי,) במפקדת פיקוד העורף, בשיאה של מערכת "שאגת הארי" מול איראן ושלוחיה. אל הנשיא התלווה מפקד הפיקוד, אלוף שי קלפר, שהציג בפניו סקירה מקיפה על מוכנות העורף, פריסת הכוחות בשטח ויכולות המענה המהיר בזירות הנפילה השונות.

במהלך הסיור נפגש הנשיא עם לוחמות ולוחמי חטיבת החילוץ וההדרכה וכן עם אנשי יחידת החילוץ הארצית.

הנשיא התייחס בדבריו למלחמה הפסיכולוגית שמנהל הציר האיראני נגד אזרחי ישראל. "האויב מנסה לטרף אותנו פסיכולוגית בטפטופים ושיגורים, גם במסות וגם בבודדים. זה חלק מהקרב. אנחנו מאמינים ביכולותינו ויודעים שננצח. בשביל זה צריך לנשום עמוק, ללא ריבים וללא מחלוקות - רק לעבוד ביחד".

בעקבות פניות מהציבור בנוגע לצליל ההתרעה הצורם המקדים את האזעקה, בחר הנשיא להבהיר את חשיבותו. "חשוב לי לומר לציבור - מדובר בצליל שהוא סימן בינלאומי מוכר למצב חירום. לא ניתן לשנות אותו וצריך להתייחס אליו בשיא הרצינות. ההנחיות האלו מצילות חיים ממש. החוכמה והתבונה נמצאת אצלנו - להישמע להוראות ולהקפיד עליהן".

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, חיזק את דברי הנשיא. "לוחמי ולוחמות החילוץ, בסדיר ובמילואים, הצילו ויצילו חיים. פיקוד העורף עוסק בחיזוק החוסן הלאומי, וכל זה נעשה כדי לאפשר לצה"ל את החופש המבצעי להביא את הניצחון למדינת ישראל".