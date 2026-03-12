מדד החברה הישראלית של המכון למדיניות העם היהודי לחודש מרץ חושף עמדות מרתקות של הציבור הישראלי בנוגע לסוגיות הליבה ביהודה, שומרון ועזה.

מהנתונים עולה כי ההתיישבות היהודית בעומק השטח נתפסת כיום על ידי רוב הציבור היהודי כנכס ביטחוני אסטרטגי. רוב הציבור היהודי (61%) מסכים עם הטענה שהיישובים הנמצאים בעומק השטח - אלו שאינם חלק מהגושים הגדולים - תורמים להגנה על ביטחון המדינה. בקרב כלל הישראלים, כמחצית מהמשיבים (51%) תומכים בעמדה זו.

הפילוח האידיאולוגי מדגיש את החשיבות שרואה המחנה הלאומי בהתיישבות: 97% מהמזוהים עם הימין ו-64% מהימין-מרכז מסכימים כי ההתיישבות בעומק השטח היא חיונית לביטחון. גם בחלוקה לפי רמת דתיות, עולה כי בקרב הציבור החרדי, הדתי והמסורתי ישנו רוב מוצק התומך בתרומת ההתיישבות לביטחון.

בניגוד לסוגיית יו"ש, בכל הנוגע לרצועת עזה הציבור הישראלי מפגין גישה זהירה יותר. 59% מהנשאלים מעדיפים להמתין ולראות כיצד תתפתח "תוכנית טראמפ" בחודשים הקרובים, על פני האפשרות של חזרה מיידית ללחימה, כיבוש מלא של הרצועה והשלטת ריבונות ישראלית (נתון בו תומכים 26% מהציבור).

בקרב המשיבים היהודים, 31% תומכים בכיבוש הרצועה והקמת שלטון ישראלי, אך הרוב (56%) עדיין מעדיף את הנתיב המדיני-אזורי שמוביל הממשל בוושינגטון. יוצאי דופן הם הציבור החרדי, שרובם (58%) תומכים בחזרה ללחימה וכיבוש השטח.