האמריקאים רואים באיראן איום על בטחונה של ארה"ב, אך רבים מהם עדיין מתנגדים למלחמה.

סקרים שונים שפורסמו בימים האחרונים מראים כי מרבית הציבור האמריקאי עדיין אינו תומך במלחמה באיראן, ורבים מהם מודאגים מעליית מחירי הנפט והאנרגיה. עם זאת, מרבית המצביעים הרפובליקנים תומכים במלחמה, בעוד רוב מוחלט של המצביעים הדמוקרטים מתנגד לה.

סקר חדש של אוניברסיטת קוויניפיאק מעלה כי רק 40 אחוזים מהאמריקאים תומכים במלחמה, 10 אחוזים "אינם בטוחים" גם סקרים של "וושינגטון פוסט" ורשת CNN העלו כי רוב האמריקאים מתנגדים למלחמה.

לעומת זאת, בסקר של רשת "פוקס ניוז" התוצאות היו מאוזנות יותר, כאשר 50 אחוזים מהמצביעים תמכו במלחמה, לעומת 50 אחוזים שהתנגדו לה. בסקר של אוניברסיטת קוויניפיאק אמרו 55 אחוזים כי "איראן לא היוותה איום צבאי מיידי על ארה"ב", לעומת 60 אחוזים בסקר של "פוקס ניוז" שטענו כי "איראן מהווה איום בטחוני מיידי על ארה"ב".

בסקר של סוכנות הידיעות APאמרו מחצית מהנשאלים כי "הם מודאגים מאוד מכך שתוכנית הגרעין של איראן מהווה איום ישיר על ארה"ב". גם עליית מחירי הנפט והדלק מדאיגה מאוד את אזרחי ארה"ב. בקרב כלל המצביעים ענו 49 אחוזים כי הם "מודאגים מאוד" מעליית מחירי הדלק, בעוד 25 אחוזים היו "מודאגים במידה מסוימת". 14 אחוזים היו "לא מודאגים במיוחד", ורק 12 אחוזים לא היו מודאגים כלל.