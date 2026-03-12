כשבוע לאחר התקרית הקשה בגבול לבנון בה נפצע בנו בניה, הגיע שר האוצר בצלאל סמוטריץ' למרכז הרפואי בנהריה כדי להודות לצוות הרפואי שטיפל בבנו ולבקר את חבריו לצוות המאושפזים בבית החולים.

השר שוחח עם הלוחמים הפצועים, ביניהם חבריו של בנו שנפצעו יחד איתו, ושמע מהם על רגעי הפציעה בשטח ועל תהליך השיקום שהם עוברים.

במהלך הביקור, ביקש השר לעצור ולהודות באופן אישי לצוותים הרפואיים ולמעטפת הצבאית המלווה את הפצועים מרגע הפינוי מהשטח ועד לאשפוז.

"חזרתי היום לכאן כדי לומר תודה לאנשי הצוות שהצילו את חייו של בני וחבריו. הרופאים, האחיות, עובדי המשק, המתנדבים, חיילי ר"מ 2 ומחלקת נפגעים בחטיבת גבעתי. תודה לכולכם - בשמי, בשם כלל ההורים והמשפחות ובשם כל עם ישראל", סיכם סמוטריץ'.