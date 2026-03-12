הרב יהושע ויצמן, ראש ישיבת מעלות, נשא שיעור בישיבה במסגרת סדרת שיעורים בנושא חזון. בדבריו עסק במשמעות החירות של האדם ובסכנות שבעבדות מודרנית הנוצרת מתוך התמכרויות והרגלים.

הוא הסביר שאף שאין כיום עבדים במובן ההיסטורי, המציאות המודרנית יצרה צורות חדשות של עבדות. "אין לנו עבדים אבל דווקא בגלל זה יש לנו היום עבדים עוד יותר נרצעים מאי פעם".

הרב ויצמן הדגיש כי אחת הדוגמאות המרכזיות לכך היא ההתמכרות לעולם הדיגיטלי. "מי שנמצא שלוש ארבע, חמש או שבע שעות הוא עבד נרצע לרשתות החברתיות ולכל ההבלים האלה".

עוד אמר כי העבדות אינה רק מצב חברתי אלא גם מצב פנימי של האדם. "העבדות היא תכונה נפשית", הסביר, והוסיף כי אדם שאינו מגדיר לעצמו יעד ברור עלול להיסחף אחרי עיסוקים רגעיים וחסרי משמעות.

בהמשך דבריו התייחס הרב ויצמן גם להתמכרות לתרבות הפנאי והספורט. כאשר אדם משקיע את כל רגשותיו בתוצאות של משחקים, הדבר מבטא היעדר חזון רחב יותר לחיים.

"חזון הגג זה שהפועל תל אביב תנצח. כן. זה זה הגג של החזון". הרב ויצמן הסביר כי כאשר אין יעד עמוק יותר, האדם עלול למצוא את עצמו נע בין גירויים רגעיים מבלי לבנות כיוון אמיתי לחייו.

הרב ויצמן הסביר כי החזון מעניק לאדם משמעות ותחושת שליחות. כאשר אדם מבין כי יש לו תפקיד בעולם, "יש למה להשקיע את האנרגיה יש למה לקום בבוקר".

עוד הדגיש הרב ויצמן כי בניית חזון אינה מחייבת בהכרח עיסוק רבני או תורני בלבד. "בארץ ישראל כל אומנות, כל דבר שעסוק בישובו של עולם זה מצווה מדאורייתא".

הרב ויצמן מסביר כי כל מקצוע יכול להיות חלק מבניין החברה והארץ, כאשר הוא נעשה מתוך תחושת שליחות וייעוד. מתוך כך, הסביר, האדם הופך לשותף בבניין העולם ופועל מתוך חירות ולא מתוך עבדות להרגלים חיצוניים.