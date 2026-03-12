האם רוסיה מסייעת לאיראן במלחמה נגד ארה"ב וישראל?

שר ההגנה הבריטי, ג'ון הילי, טוען כי איראן מטיסה רחפנים וכטב"מים בשיטות אותן קיבלה מרוסיה. הילי אמר את הדברים לאחר שיחה עם קציני צבא בריטניה, שאמרו לו כי משגרי רחפנים מאיראן ושלוחיה במזרח התיכון "מאמצים יותר ויותר טקטיקות מהרוסים".

איראן שיגרה מאז פרוץ המלחמה מעל 2000 רחפנים וכטב"מים מסוג "שאהד", בהם משתמש גם צבא רוסיה במלחמה באוקראינה. גם הגנרל ניק פרי, ראש אגף המבצעים המשותפים בצבא בריטניה, טוען כי רוסיה העבירה מידע ועצות לאיראן כיצד להשתמש ברחפנים והכטב"מים כך שיגרמו נזק רב יותר במלחמה מול ישראל וארה"ב.

"טייסי רחפנים איראנים הטיסו אותם נמוך הרבה יותר, ולכן הם היו יעילים יותר בפגיעה במטרות. הדבר הוכח כבעייתי, משום שרחפני השאהד הפכו לאחד מכלי הנשק היעילים יותר של טהרן", אמר פרי.

בינתיים התייחס עלי לריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, לציוצים ודברים שאמר הנשיא טראמפ כי ארה"ב לא תסתפק בפחות מ"ניצחון מוחלט" על איראן. בפוסט שפרסם ברשת X כתב לריג'אני כי "טראמפ אומר שהוא מחפש ניצחון מהיר. בעוד שפתיחת מלחמה היא קלה, אי אפשר לנצח בה בכמה ציוצים. לא נתכופף עד שנגרום לך להצטער על טעות החישוב החמורה הזו".