פרסום ראשון: למרות מטחי הטילים הבלתי פוסקים של חיזבאללה, ועדת החינוך של הכנסת תגיע בהרכב מלא לסיור בתחילת השבוע ביישובי קו העימות בצפון.

הסיור יתקיים לבקשת ראשי הרשויות שנמצאים בחזית העורף האזרחי וכהזדהות עם התושבים שסובלים מירי בלתי פוסק מתחילת המלחמה וללא מענה חינוכי כמעט.

במהלך הביקור חברי הוועדה ואנשי המקצוע המלווים אותה ישמעו על ההתמודדות היום-יומית של התלמידים, צוותי ההוראה וההורים עם מערכת החינוך ברקע המערכה המתמשכת בשנתיים וחצי האחרונות מהפינוי הראשון של תושבי הצפון ועד מלחמת 'שאגת הארי'.

יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות, אומר כי "אי אפשר לנהל את מערכת החינוך בצפון מהכורסאות בירושלים בזמן שתלמידים, מורים והורים חיים תחת אזעקות ומטחי טילים".

לדבריו "האחריות שלנו כחברי כנסת היא להגיע לשטח, לראות בעיניים את המציאות ולשמוע ישירות מהתושבים ומהצוותים החינוכיים מה הם צריכים כדי להמשיך לתפקד בתוך המצב הבלתי אפשרי הזה. אם התושבים ביישובי קו העימות נשארים שם ומתמודדים יום-יום עם הירי של חיזבאללה - גם חברי הכנסת ואנשי המקצוע הרלוונטיים צריכים להיות שם איתם. הסיור הזה הוא לא רק הבעת הזדהות, אלא גם צעד חשוב כדי להביא פתרונות אמיתיים למערכת החינוך בצפון בזמן המלחמה".