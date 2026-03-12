שתי ערים ברוסיה, פנזה ואובנינסק, שתיהן דרומית למוסקבה, קלטו היום (ה') רבנים קבועים חדשים.

שני האחים למשפחת פלדמן - הרב גרשון צבי והרב מנחם מנדל - מונו לכהן כרבני הערים במסגרת איגוד הקהילות היהודיות ברוסיה, המאגד מאות קהילות יהודיות במדינה.

את המינוי קבע רבה הראשי של רוסיה, הרב בערל לזר, לאחר פניות רבות שהגיעו מצד הקהילות שבהן מתקיימת פעילות יהודית והורגש הצורך למנות רבנים קבועים שיתגוררו במקום וישרתו את בני הקהילה.

הרב גרשון צבי מונה לעיר פנזה, הנמצאת דרומית-מזרחית למוסקבה באזור נהר הוולגה. אחיו הרב מנחם מנדל מונה לעיר אובנינסק, במחוז קלוגה על גדות נהר פרטובה, דרומית-מערבית למוסקבה.

שני האחים הוסמכו לרבנות, ומאז נישואיהם למשפחות שלוחים במוסקבה פעלו כמגידי שיעורים בישיבות במוסקבה.

לקראת יציאתם אל ערי רבנותם, הגיעו שני הרבנים החדשים אל לשכת הרב לזר כדי לקבל הדרכה ולהתברך להצלחה.