הזמרת אודיה שחררה הבוקר (שלישי) את הסינגל החדש שלה, "שיר לממ"ד", שנכתב על רקע המציאות הביטחונית המורכבת בישראל.

מטרת השיר, על פי סביבתה של האמנית, היא להרים את המורל הלאומי בזמן המלחמה.

הטקסט עושה שימוש נרחב במשחקי מילים המשלבים שמות של ידוענים ואמנים מוכרים, תוך יצירת הקשרים הומוריסטיים למציאות היומיומית ולעולם התרבות המקומי.

בין היתר, מופיעים בשיר אזכורים לעומר אדם, חנן בן ארי, אסי עזר ופאר טסי. בשיר משולבות שורות כמו "והחיים שלי תותים יותר מחנן" וכן התייחסויות למצבים חברתיים שונים המאפיינים את התקופה האחרונה בישראל.

אודיה אף מתייחסת בשיר לעצמה בביקורת עצמית הומוריסטית, כשהיא כותבת על הדיקציה שלה ועל חייה האישיים. השיר מסתיים בשורות "ולמה אודיה עדיין ממלמלת... ולמה בעלה עדיין לא עונה לה, אולי כי הוא שומר מוצ"ש".