מערכת החינוך בישראל תמשיך לפעול תחת מגבלות מחמירות גם בשבוע הקרוב. בהערכת מצב נרחבת שקיימו היום (חמישי) כ-150 ראשי רשויות מקומיות ואזוריות מרחבי הארץ, הוחלט כי לא יתקיימו לימודים פרונטליים במרבית מוסדות החינוך, והתלמידים יוסיפו ללמוד באמצעות המרחב המקוון.

ההחלטה הגורפת של ראשי הרשויות מגיעה למרות ניסיונות של משרד החינוך להחזיר חלק מהתלמידים לספסל הלימודים באזורים הנחשבים בטוחים יותר.

שר החינוך, יואב קיש, פנה לפיקוד העורף בבקשה להקדים את פרסום "מפת ההתגוננות" החדשה, שתגדיר אזורים "צהובים" שבהם רמת האיום נמוכה יותר.

לפי ההערכות, במידה ותפורסם המפה המעודכנת, היישובים שצפויים להיכלל באזורים ה"צהובים" ולאפשר חזרה הדרגתית ללמידה פיזית הם כאלה הממוקמים באזורים שכמעט ולא ספגו איומים מתחילת המערכה, וביניהם: יישובי הערבה, יהודה ושומרון ומעלה אדומים.

למרות הלחץ של השר קיש, בפיקוד העורף טרם פרסמו את המפה המעודכנת. ייתכן שהמפה תפורסם מחר (שישי) לפני כניסת השבת כדי לאפשר היערכות ראשונית, אולם הערכת המצב המכרעת שתקבע את אופן פתיחת השבוע תתקיים רק במוצאי השבת.