המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, שיגר מכתב תגובה חד לפרופסור משה כהן אליה, בעקבות קריאתו של האחרון לממשל האמריקאי להטיל "סנקציות משתקות" על בכירי מערכת המשפט בישראל - בהם נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

במכתבו, שפורסם מטעם דוברות בתי המשפט, הזהיר סולברג מפני הסכנה הקיומית הטמונה בערעור הריבונות הישראלית על ידי הזמנת התערבות של מעצמות זרות במחלוקות משפטיות ופוליטיות פנימיות.

סולברג בחר להשיב לפרופ' כהן אליה באמצעות אנלוגיה היסטורית טעונה מימי בית שני. הוא הזכיר את מלחמת האחים בין האחים החשמונאים הורקנוס השני ואריסטובולוס השני, אשר פנו למצביא הרומי פומפיוס כדי שיכריע ביניהם. פנייה זו, כך הזכיר השופט, היא שהובילה בסופו של דבר לכיבוש ירושלים בידי הרומאים ולקץ העצמאות היהודית.

"מוסר ההשכל הוא ברור", כתב סולברג, "לנו הפתרונים, גם אם הם קשים; לא לזולתנו". בכך הבהיר כי כל ניסיון להשתמש בממשל טראמפ כ"שוט" נגד שופטים בישראל הוא מהלך הרסני לעצמאות המדינה.

חלקו השני של המכתב הוקדש ליחסים בתוך היכל המשפט. סולברג השתמש במושג הצבאי זע"ט (זיהוי עמית או טורף) כדי להמחיש את הטעות שבניסיון לצייר את השופט יצחק עמית כדמות שיש להטיל עליה סנקציות בינלאומיות.

במסר של פיוס ואחדות פנימית, למרות המחלוקות המשפטיות הידועות בין השניים, חתם סולברג את מכתבו: "בל נטעה: לחלוק לבטח מותר, אך הנשיא יצחק עמית איננו טורף - הוא עמית".