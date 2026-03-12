דיווח מרעיש שפורסם הערב (חמישי) ב"וול סטריט ג'ורנל" שופך אור חדש על שיטות הפעולה של ישראל במבצע "שאגת הארי" בלב איראן.

על פי הדיווח, המודיעין המדויק שהוביל לתקיפת עמדות כוחות הביטחון וה"בסיג'" (המיליציה של משמרות המהפכה) אמש בטהראן, התבסס במידה רבה על מידע "גלוי" שנשלח על ידי אזרחים איראנים מן השורה.

מתברר כי אזרחים רבים באיראן, המייחלים לנפילת משטר האייתוללות, מנצלים את הפלטפורמות הדיגיטליות של ישראל בשפה הפרסית כדי להעביר מידע רגיש מהשטח. הודעות הכוללות מיקומי מפקדות, תנועות כוחות ונקודות ציון של מחסני נשק מועברות ישירות לחשבונות המופעלים על ידי גורמים ישראליים, שם המידע נבדק בקפידה על ידי מערכי המודיעין לפני שהוא מתורגם למטרות מבצעיות.

הדיווח מדגיש כי התקיפות אתמול נגד עמדות הבסיג' היו ממוקדות להפליא, ונועדו לשתק את יכולת הדיכוי של המשטר מול התקוממויות פנימיות.

גורמי מודיעין המצוטטים בכתבה מציינים כי רמת האמינות של המידע האזרחי גבוהה במיוחד, שכן הוא מגיע מאנשים שנמצאים ב"קו הראשון" ורואים את הפעילות הצבאית מחלונות ביתם.